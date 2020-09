Bank Foreign Currency Exchange Rate 2 in Pakistan 09 sep 2020

(@FahadShabbir)

73 LIBOR LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS LIBOR 1M 0.15238 LIBOR 3M 0.25038 LIBOR 6M 0.28188 US DOLLAR Indicative FBP Rates CURRENCY SIGHT/ 15 DAYS 1M 2M 3M 4M 5M 6M USD 166.02 166.09 166.04 165.83 165.50 165.00 164.53 EUR 196.74 196.90 196.97 196.85 196.69 196.20 195.76 GBP 212.87 212.98 212.94 212.71 212.40 211.78 211.20

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Sep, 2020 ):(14 09 20) EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES CURRENCY SELLING BUYING USD 168.17 164.34 GBP 215.63 210.70 EUR 199.28 194.69 JPY 1.5853 1.5491 SAR 44.84 43.81 AED 45.79 44.

