Bank Foreign Currency Exchange Rate 2 in Pakistan 15 sep 2020

76 LIBOR LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS LIBOR 1M 0.15238 LIBOR 3M 0.25038 LIBOR 6M 0.28188 US DOLLAR Indicative FBP Rates CURRENCY SIGHT/ 15 DAYS 1M 2M 3M 4M 5M 6M USD 166.13 166.19 166.14 165.93 165.60 165.10 164.63 EUR 197.56 197.71 197.77 197.65 197.48 197.01 196.56 GBP 213.56 213.66 213.62 213.39 213.08 212.47 211.90

