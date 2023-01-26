Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 26 January 2023
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published January 26, 2023 | 06:31 PM
Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jan, 2023 ):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 231.30 230.80
EURO EUR 252.92 252.38
JAPANESE YEN JPY 1.7905 1.7866
BRITISH POUND GBP 286.82 286.20
SWISS FRANC CHF 252.11 251.56
CANADIAN DOLLAR CAD 172.63 172.25
AUSTRALIAN DOLAR AUD 164.62 164.26
SWEDISH KRONA SEK 22.78 22.73
NORWEGIAN KRONE NOK 23.36 23.31
DANISH KRONE DKK 33.94 33.86
NEWZEALAND DOLLAR NZD 150.
12 149.79
SINGAPORE DOLLAR SGD 176.32 175.94
HONGKONG DOLLAR HKD 29.65 29.59
KOREAN WON KRW 0.1878 0.1874
CHINESE YUAN CNY 34.36 34.29
MALAYSIAN RINGGIT MYR 54.45 54.33
THAI BAHT THB 07.08 07.07
U.E.A DIRHAM AED 63.41 63.27
SAUDI RIYAL SAR 61.68 61.55
QATAR RIYAL QAR 63.54 63.41
KUWAITI DINAR KWD 759.61 757.97
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 230.7893
GBP 283.9862
EUR 251.1218
JPY 1.7693
SETTLEMENT DATE: 30-01 2023