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Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 26 January 2023

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published January 26, 2023 | 06:31 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 26 January 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jan, 2023 ):Treasury Management Division of

National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following

exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 231.30 230.80

EURO EUR 252.92 252.38

JAPANESE YEN JPY 1.7905 1.7866

BRITISH POUND GBP 286.82 286.20

SWISS FRANC CHF 252.11 251.56

CANADIAN DOLLAR CAD 172.63 172.25

AUSTRALIAN DOLAR AUD 164.62 164.26

SWEDISH KRONA SEK 22.78 22.73

NORWEGIAN KRONE NOK 23.36 23.31

DANISH KRONE DKK 33.94 33.86

NEWZEALAND DOLLAR NZD 150.

12 149.79

SINGAPORE DOLLAR SGD 176.32 175.94

HONGKONG DOLLAR HKD 29.65 29.59

KOREAN WON KRW 0.1878 0.1874

CHINESE YUAN CNY 34.36 34.29

MALAYSIAN RINGGIT MYR 54.45 54.33

THAI BAHT THB 07.08 07.07

U.E.A DIRHAM AED 63.41 63.27

SAUDI RIYAL SAR 61.68 61.55

QATAR RIYAL QAR 63.54 63.41

KUWAITI DINAR KWD 759.61 757.97

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 230.7893

GBP 283.9862

EUR 251.1218

JPY 1.7693

SETTLEMENT DATE: 30-01 2023

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