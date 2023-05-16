Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 16 May 2023
Muhammad Irfan Published May 16, 2023 | 06:53 PM
Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th May, 2023 ):Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.45 284.95
EURO EUR 311.17 310.62
JAPANESE YEN JPY 2.0996 2.0960
BRITISH POUND GBP 357.61 356.98
SWISS FRANC CHF 318.97 318.42
CANADIAN DOLLAR CAD 211.96 211.59
AUSTRALIAN DOLAR AUD 191.05 190.72
SWEDISH KRONA SEK 27.73 27.68
NORWEGIAN KRONE NOK 26.94 26.90
DANISH KRONE DKK 41.72 41.64
NEWZEALAND DOLLAR NZD 178.42 178.11
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.68 213.31
HONGKONG DOLLAR HKD 36.57 36.50
KOREAN WON KRW 0.2136 0.2132
CHINESE YUAN CNY 41.17 41.10
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.49 63.37
THAI BAHT THB 08.43 08.41
U.
A.E DIRHAM AED 78.28 78.15
SAUDI RIYAL SAR 76.21 76.08
QATAR RIYAL QAR 78.44 78.30
KUWAITI DINAR KWD 931.47 929.84
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.8787
GBP 355.5856
EUR 309.5777
JPY 2.0921
SETTLEMENT DATE: 18-05 2023
EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES
KARACHI, (APP) CURRENCY SELLING BUYING
USD 288.30 282.10
GBP 361.18 353.34
EUR 313.70 307.51
JPY 2.1206 2.0749
SAR 76.97 75.14
AED 78.53 77.32
LIBOR
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS
LIBOR 1M 5.10543
LIBOR 3M 5.31829
LIBOR 6M 5.34314
US DOLLAR Indicative FBP Rates
CURRENCY SIGHT/
15 DAYS 1M 2M 3M 4M 5M 6M
USD 284.55 284.15 281.21 278.34 275.23 272.29 269.58
EUR 309.84 309.75 307.03 304.36 301.40 298.56 295.97
GBP 356.51 356.16 352.66 349.19 345.40 341.76 338.38