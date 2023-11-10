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Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 10 November 2023

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published November 10, 2023 | 07:06 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 10 November 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Nov, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 287.45286.95

EURO EUR 307.28 306.75

JAPANESE YEN JPY 1.8995 1.8961

BRITISH POUND GBP 351.35 350.74

SWISS FRANC CHF 318.13 317.58

CANADIAN DOLLAR CAD 208.28 207.92

AUSTRALIAN DOLAR AUD 182.77 182.45

SWEDISH KRONA SEK 26.48 26.39

NORWEGIAN KRONE NOK 25.63 25.39

DANISH KRONE DKK 41.13 41.05

NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.

42 169.12

SINGAPORE DOLLAR SGD 211.31 210.94

HONGKONG DOLLAR HKD 36.96 36.90

KOREAN WON KRW 0.2186 0.2183

CHINESE YUAN CNY 39.56 39.49

MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.91 60.81

THAI BAHT THB 8.03 08.02

U.E.A DIRHAM AED 78.81 78.67

SAUDI RIYAL SAR 76.64 76.50

QATAR RIYAL QAR 78.83 78.69

KUWAITI DINAR KWD 930.38 928.76

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 286.6693

GBP 351.1412

EUR 305.7328

JPY 1.9012

SETTLEMENT DATE: 14-11-2023

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