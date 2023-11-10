Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 10 November 2023
Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published November 10, 2023 | 07:06 PM
Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Nov, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.45286.95
EURO EUR 307.28 306.75
JAPANESE YEN JPY 1.8995 1.8961
BRITISH POUND GBP 351.35 350.74
SWISS FRANC CHF 318.13 317.58
CANADIAN DOLLAR CAD 208.28 207.92
AUSTRALIAN DOLAR AUD 182.77 182.45
SWEDISH KRONA SEK 26.48 26.39
NORWEGIAN KRONE NOK 25.63 25.39
DANISH KRONE DKK 41.13 41.05
NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.
42 169.12
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.31 210.94
HONGKONG DOLLAR HKD 36.96 36.90
KOREAN WON KRW 0.2186 0.2183
CHINESE YUAN CNY 39.56 39.49
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.91 60.81
THAI BAHT THB 8.03 08.02
U.E.A DIRHAM AED 78.81 78.67
SAUDI RIYAL SAR 76.64 76.50
QATAR RIYAL QAR 78.83 78.69
KUWAITI DINAR KWD 930.38 928.76
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.6693
GBP 351.1412
EUR 305.7328
JPY 1.9012
SETTLEMENT DATE: 14-11-2023