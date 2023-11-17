Open Menu

Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 17 November 2023

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published November 17, 2023 | 09:41 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 17 November 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 287.80287.30

EURO EUR 312.93 312.39

JAPANESE YEN JPY 1.9117 1.9084

BRITISH POUND GBP 357.12 356.50

SWISS FRANC CHF 324.02 323.45

CANADIAN DOLLAR CAD 209.34 208.98

AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.16 185.84

SWEDISH KRONA SEK 27.33 27.29

NORWEGIAN KRONE NOK 26.34 26.29

DANISH KRONE DKK 41.89 41.81

NEWZEALAND DOLLAR NZD 171.

55 171.25

SINGAPORE DOLLAR SGD 213.48 213.11

HONGKONG DOLLAR HKD 37.06 36.99

KOREAN WON KRW 0.2228 0.2224

CHINESE YUAN CNY 39.88 39.81

MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.48 61.38

THAI BAHT THB 8.18 08.17

U.A.E DIRHAM AED 78.90 78.76

SAUDI RIYAL SAR 76.79 76.66

QATAR RIYAL QAR 79.06 78.92

KUWAITI DINAR KWD 933.23 931.61

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 287.2048

GBP 355.6744

EUR 311.3587

JPY 1.8967

SETTLEMENT DATE: 21-11-2023

APP/as

Prize Bonds Results

Prize Bonds
PSX 100 Index Live

PSX 100 Index
Currency Rates in Pakistan

Currency Rates
Gold Prices in Pakistan

Gold Prices
Petrol Prices in Pakistan

Petrol Prices
Cryptocurrency in PKR

Crypto

Related Topics

Exchange Dollar Riyal United States Dollars Euro United Kingdom Pounds Japan Yen China Yuan Renminbi Canada Dollars Kuwait Dinars Hong Kong Dollars Saudi Arabia Riyals Australia Dollars New Zealand Dollars Singapore Dollars Malaysian Ringgit Qatari Riyal Thai Bhat Danish Krone Norwegians Krone Swedish Krona Swiss Franc UAE Dirham South Korean Won National Bank Of Pakistan National Bank Of Pakistan

Recent Stories

DC Quetta chairs meeting regarding improvement of ..

DC Quetta chairs meeting regarding improvement of traffic system

6 minutes ago
 FBR establishes District Tax Offices across countr ..

FBR establishes District Tax Offices across country to broaden tax base

6 minutes ago
 Dera police seized NCP items, 12000 litres Iranian ..

Dera police seized NCP items, 12000 litres Iranian diesel

7 minutes ago
 Smog: LHC suggests closing schools on Saturdays,Su ..

Smog: LHC suggests closing schools on Saturdays,Sundays for three months

7 minutes ago
 Transparent elections brings country out of econom ..

Transparent elections brings country out of economic crisis: Tareen

11 minutes ago
 Alcaraz sets up Djokovic ATP Finals last four clas ..

Alcaraz sets up Djokovic ATP Finals last four clash with Medvedev win

11 minutes ago
Governor SBP unveils 5 year strategic plan 'SBP Vi ..

Governor SBP unveils 5 year strategic plan 'SBP Vision 2028'

8 minutes ago
 US Consul General visits KPBoIT, given briefing on ..

US Consul General visits KPBoIT, given briefing on trade, investment

11 minutes ago
 MCH & MNCH nutrition programs among priorities of ..

MCH & MNCH nutrition programs among priorities of Health Dept: Secretary Health

11 minutes ago
 Govt decides to engage Chinese experts to curb smo ..

Govt decides to engage Chinese experts to curb smog

11 minutes ago
 ATC grants bail to 8 co-accused in torching police ..

ATC grants bail to 8 co-accused in torching police vehicles case

11 minutes ago
 Israel allows two fuel tankers into Gaza daily as ..

Israel allows two fuel tankers into Gaza daily as aid halted

11 minutes ago

More Stories From Business