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Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 20 November 2023

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published November 20, 2023 | 08:08 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 20 November 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 287.10286.60

EURO EUR 314.51 313.96

JAPANESE YEN JPY 1.9301 1.9268

BRITISH POUND GBP 358.75 358.12

SWISS FRANC CHF 325.10 324.54

CANADIAN DOLLAR CAD 209.71 209.34

AUSTRALIAN DOLAR AUD 188.41 188.08

SWEDISH KRONA SEK 27.57 27.52

NORWEGIAN KRONE NOK 26.70 26.65

DANISH KRONE DKK 42.09 42.02

NEWZEALAND DOLLAR NZD 173.

30 173.00

SINGAPORE DOLLAR SGD 214.33 213.96

HONGKONG DOLLAR HKD 36.99 36.92

KOREAN WON KRW 0.2233 0.2229

CHINESE YUAN CNY 40.23 40.16

MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.61 61.50

THAI BAHT THB 8.19 08.18

U.E.A DIRHAM AED 78.71 78.58

SAUDI RIYAL SAR 76.56 76.42

QATAR RIYAL QAR 78.85 78.71

KUWAITI DINAR KWD 931.48 929.86

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 286.3701

GBP 354.5834

EUR 310.0529

JPY 1.9037

SETTLEMENT DATE: 22-11-2023

APP/as

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