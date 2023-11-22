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Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 22 November 2023

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published November 22, 2023 | 06:38 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 22 November 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 286.25285.75

EURO EUR 313.01 312.47

JAPANESE YEN JPY 1.9322 1.9288

BRITISH POUND GBP 358.96 358.34

SWISS FRANC CHF 324.11 323.55

CANADIAN DOLLAR CAD 208.88 208.52

AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.58 187.25

SWEDISH KRONA SEK 27.50 27.46

NORWEGIAN KRONE NOK 26.84 26.79

DANISH KRONE DKK 41.91 41.83

NEWZEALAND DOLLAR NZD 173.

16 172.85

SINGAPORE DOLLAR SGD 213.91 213.54

HONGKONG DOLLAR HKD 36.84 36.78

KOREAN WON KRW 0.2210 0.2206

CHINESE YUAN CNY 40.29 40.22

MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.37 61.26

THAI BAHT THB 8.14 08.12

U.A.E DIRHAM AED 78.47 78.34

SAUDI RIYAL SAR 76.32 76.19

QATAR RIYAL QAR 78.64 78.51

KUWAITI DINAR KWD 929.32 927.70

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 285.6164

GBP 357.9345

EUR 313.0356

JPY 1.9373

SETTLEMENT DATE: 27-11-2023

APP/as

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