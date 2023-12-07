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Bank Foreign Currency Exchange Rate In Pakistan 07 December 2023

Muhammad Irfan Published December 07, 2023 | 06:35 PM

Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 07 December 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Dec, 2023) Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.

URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 284.60284.10

EURO EUR 306.79 306.26

JAPANESE YEN JPY 1.9382 1.9347

BRITISH POUND GBP 357.15 356.52

SWISS FRANC CHF 325.16 324.59

CANADIAN DOLLAR CAD 209.16 208.79

AUSTRALIAN DOLAR AUD 185.74 185.42

SWEDISH KRONA SEK 27.28 27.24

NORWEGIAN KRONE NOK 25.92 25.88

DANISH KRONE DKK 41.07 41.00

NEWZEALAND DOLLAR NZD 174.02 173.

71

SINGAPORE DOLLAR SGD 211.97 211.59

HONGKONG DOLLAR HKD 36.57 36.51

KOREAN WON KRW 0.2150 0.2146

CHINESE YUAN CNY 39.89 39.82

MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.90 60.79

THAI BAHT THB 8.06 08.05

U.E.A DIRHAM AED 78.04 77.90

SAUDI RIYAL SAR 75.88 75.75

QATAR RIYAL QAR 78.04 77.90

KUWAITI DINAR KWD 922.59 920.97

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 284.0273

GBP 357.9028

EUR 306.3518

JPY 1.9322

SETTLEMENT DATE: 11-12-2023

APP/as/

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