Bank Foreign Currency Exchange Rates 2 in Pakistan 21 July 2020

35 LIBOR LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS LIBOR 1M 0.17988 LIBOR 3M 0.27138 LIBOR 6M 0.33363 US DOLLAR Indicative FBP Rates CURRENCY SIGHT/ 15 DAYS 1M 2M 3M 4M 5M 6M USD 168.22 168.18 168.08 167.72 167.27 166.85 166.37 EUR 192.91 192.94 192.95 192.66 192.27 191.90 191.56 GBP 213.32 213.30 213.20 212.78 212.23 211.73 211.22

