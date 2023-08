Currency Converter & Open Market Foreign Exchange in Pakistan 08 August 2023

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Aug, 2023 ):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following

exchange rates.

URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 287.85 287.35

EURO EUR 316.74 316.19

JAPANESE YEN JPY 2.0087 2.0052

BRITISH POUND GBP 367.16 366.52

SWISS FRANC CHF 329.34 328.77

CANADIAN DOLLAR CAD 214.96 214.59

AUSTRALIAN DOLAR AUD 188.54 188.22

SWEDISH KRONA SEK 27.26 27.21

NORWEGIAN KRONE NOK 28.25 28.20

DANISH KRONE DKK 42.43 42.36

NEWZEALAND DOLLAR NZD 175.

16 174.85

SINGAPORE DOLLAR SGD 214.18 213.81

HONGKONG DOLLAR HKD 37.00 36.94

KOREAN WON KRW 0.2192 0.2188

CHINESE YUAN CNY 40.05 39.98

MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.97 62.86

THAI BAHT THB 08.23 08.22

U.E.A DIRHAM AED 78.93 78.79

SAUDI RIYAL SAR 76.82 76.69

QATAR RIYAL QAR 79.10 78.96

KUWAITI DINAR KWD 937.32 935.69

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 287.3116

GBP 365.9488

EUR 315.7267

JPY 2.0208

SETTLEMENT DATE: 10-08-2023