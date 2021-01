Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 18 January 2021

Todays Currency Exchange Rates in Pakistan on 18 January 2021, Current Dollar rate in Pakistan, Latest currency rates of British Pound, Euro, Saudi Riyal, UAE Dirham, Canadian Dollar, Australian Dollar in Pakistan Rupees. All updated rates according to the open market currency rates.

Today currency rate in Pakistan according to international currencies as of 18th January 2021. The latest prices of USD to PKR, EUR to PKR, GBP to PKR, AUD to PKR are given at this page. These currency prices are provided by open market currency exchange dealers, and currency rates in Pakistan are updated four times every day to keep them fresh and relevant for users.

Today Currency Rate in Pakistan Currency Buying Selling Australian Dollar (AUD) 123.00 PKR 125.00 PKR Bahrain Dinar (BHD) 405.80 PKR 407.80 PKR British Pound (GBP) 216.50 PKR 219.50 PKR Canadian Dollar (CAD) 124.00 PKR 126.50 PKR Chinese Yuan (CNY) 24.85 PKR 25.00 PKR Danish Krone (DKK) 25.00 PKR 253.00 PKR Euro (EUR) 194.00 PKR 196.50 PKR Hong Kong Dollar (HKD) 17.65 PKR 17.90 PKR Indian Rupee (INR) 2.16 PKR 2.23 PKR Japanese Yen (JPY) 1.55 PKR 1.58 PKR Kuwaiti Dinar (KWD) 503.50 PKR 506.00 PKR Malaysian Ringgit (MYR) 39.30 PKR 39.65 PKR New Zealand Dollar (NZD) 106.20 PKR 106.90 PKR Norwegians Krone (NOK) 18.15 PKR 18.40 PKR Omani Riyal (OMR) 412.00 PKR 414.00 PKR Qatari Riyal (QAR) 42.60 PKR 42.95 PKR Saudi Riyal (SAR) 42.50 PKR 43.00 PKR Singapore Dollar (SGD) 120.00 PKR 122.00 PKR Swedish Krona (SEK) 18.35 PKR 18.60 PKR Swiss Franc (CHF) 180.70 PKR 181.60 PKR Thai Bhat (THB) 5.30 PKR 5.40 PKR U.S. Dollar (USD) 160.00 PKR 160.70 PKR UAE Dirham (AED) 43.70 PKR 44.30 PKR

The rates are provided by local Forex Market and Local exchanges of Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot and Islamabad.

Currency rates are updated on this page four times a day, if you need more updated currency rates in Pakistan than visit the our business section.

You can also check the current Gold Rates in Pakistan, Open Market Currency Rates, Interbank Currency Rates and Foreign Exchange Forex Rates