Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant....

ALONG SIDE (East Wharves):

2 Al Safa D.Jet Oil East Wind 27/11/19

5 Gull Wing D.Dap Bulk-Sh. 27/11/19

10/11 Eastern Begonia D. Gen.Cargo Facilities 28/11/19

11/12 Gh Dawn Run D. Soyabean OC-Services 25/11/19

13/14 Wikanda Naree L. Clinkers Allied Logistic 27/11/19

14/15 Asl Fortune L. Tal Powder Swift-Sh. 23/11/19

16/17 Jay D. Dap Bulk-Sh. 25/11/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Mol Gateway D. L. Cnt. OC-Network 28/11/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 GSL Eleni D. L. Cnt. Maersk-Pak 28/11/19

SAPT-4 APL Le Havre D. L. Cnt. CMA CGM Pak 28/11/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vanact...

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Chicago D. L. Cnt. Oocl Pak 26/11/19

28/29 Smile Lady D. L. Cnt. Universal 27/11/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Pacific Cosco 28/11/19 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 28/11/19 Not Sched 1500 Cnt. 1500 Cnt.

Cscl Sydney COSCO 30/11/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Nilam P-Delta 02/12/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Cosco Japan Cosco 04/12/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Xin Los Angeles Cosco 05/12/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Panthera J Aaras-SH. 28/11/19 Not Sched Nil 1,466 Project

Sloman Dispatcher Project-SH. 02/12/19 Not Sched 89 Project Cargo Nil

Oceanic Wisdom Coastal 05/12/19 Not Sched 10,122 Steel Nil

OIL TANKER:

Sea King Alpine 28/11/19 Not Sched 12,000 Jet A-1 Nil

Gull Crystal GAC 29/11/19 Not Sched 49,720 Mogas Nil

Lahore PNSC 29/11/19 Not Sched 73,000 Crude Oil Nil

Quetta PNSC 29/11/19 Not Sched 73,000 Crude Oil Nil

Bristol Trader GAC 02/12/19 Not Sched 4,000 Chemical Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Erlyne Clinker Bulk-Sh -- 18/11/19 00:12 -

Mykonos Seas Clinker Bulk-Sh -- 25/11/19 21:30 1

LEGEND:

1 Shifted from B.No 10/11 O/A.