Karachi Port Trust shipping intelligence report 04-02-2020

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Feb, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Op-II Clearocean Maria L. Naptha Alpine 04/02/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Oriental Jasmine D. Chemical East Wind 03/02/20

2 Liana D. Jet Oil East Wind 02/02/20

11/12 Matumba L. Clinkers Crystal Sea 03/02/20

13/14 Ksl Huayang D. Steel Aaras SH. 02/02/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Coral Star D. L. Cnt. East Wind 03/02/20

8/9 Telemann D. L. Cnt. X-Press Feeder03/02/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-3 Ningbo Express D. L. Cnt. Hapag LLyd 03/02/20

ALONG SIDE(West Wharves):

2/25 Zea Shanghai D. Gen. Cargo Delta 03/02/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Gsl Manet D. L. Cnt. Cosco 03/02/20

8/29 Ever Ursula D. L. Cnt. Green Pak 03/02/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Smile Lady Universal 04/02/20 Not Sched 200 Cnt. 200 Cnt.

Cscl Africa Cosco 06/02/20 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Mol Gateway OC-Network 06/02/20 Not Sched 1000 Cnt.1000 Cnt.

TR Porthos Universal 06/02/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

GENERAL CARGO:

Liberty Peace Al Hamd 04/02/20 Not Sched Nil 01 Cnt.

Ru Yi Song Cosco 04/02/20 Not Sched 627 G.c Nil

CLINKER:

Grace Ever Green 06/02/20 Not Sched Nil 34,400 Clinkers

OIL TANKER:

Bhairavi Alpine 04/02/20 Not Sched 2500 Chemicals Nil

Chemroad Sky Alpine 04/02/20 Not Sched 6000 Base Oil Nil

Quetta PNSC 05/02/20 Not Sched 73000 Crude Oil Nil

Silver Millie GAC. 05/02/20 Not Sched 37000 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Carl Schulte Container Ships United Marine -- 03/02/20 22-12 -

African Lark General Cargo East Wind -- 01/02/20 21:30 -

BW Lara Oil Tanker GAC -- 29/01/20 18:25 -

Sea Challenger Oil Tanker Alpine -- 30/01/20 15:12 -

Immortal Gold Oil Tanker High Seas -- 02/02/20 21:00 -

Lahore Oil Tanker PNSC -- 02/02/20 21:00 -

Bay Spirit Oil Tanker East Wind -- 04/02/20 05:55 -

LEGEND: