Karachi Port Trust shipping intelligence report 11 June 2020

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jun, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 11/06/20

OP-II BW Roven D. Mogas GAC 09/06/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Sunrise Ray L. Ethanol East Wind 11/06/20

11/12 Andreas K D. Cannola Alpine 29/05/20

13/14 Merakils L. Clinkers Crystal Sea 08/06/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Ever Ursula D. L. Cnt. Green Pak 09/06/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Chembulk Jakarta D. Base Oil Alpine 10/06/20

25 Bulk Castor L. Cement Sea Care 08/06/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant...

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Mol Generosity OC-Network 11/06/20 Not Sched 900 Cnt. 1,000 Cnt.

Xin Los Angeles Cosco 11/06/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 13/06/20 Not Sched 300 Cnt.

300 Cnt.

Shiling OC-Sea 15/06/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Cosco Europe Cosco 18/06/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Jin Guang Ling Cosco 11/06/20 Not Sched 373 G.C Nil

FERTILIZER:

Emelda Bulk-SH 13/06/20 Not Sched 44,000 Dap Nil

CEMENT:

Ru Yi I Forbes-Sh 12/06/20 Not Sched Nil 12,000

ROCK/PHOSPHATE:

Wolverine WMA Shipcare 12/06/20 Not Sched 54,500 Nil

Lan Hai Sheng Coastal 13/06/20 Not Sched 50,500 Nil

CLINKER:

Jal Kamal Crystal Sea 12/06/20 Not Sched Nil 55,000

Aisha Sarwar Crystal Sea 13/06/20 Not Sched Nil 47,000

IRON/SCRAP:

Pola Agusta Aaras-Sh 14/06/20 Not Sched 31,000 Scrap Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Oreo Fertilzier Bulk-Sh. -- 31/05/20 15:40 1

Lerax Oil Tanker OC-Pride -- 21/05/20 14:00 -

BW Eagle Oil Tanker GAC -- 09/06/20 23:24 -

LEGEND

1 Shifted from B.No. 14/15 O/A.