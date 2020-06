Karachi Port Trust shipping intelligence report 15 June 2020

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jun, 2020 ) : The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Navig8 Sirius D. Base Oil GAC 15/06/20

10/11 Lan Hai Sheng Hui D. Phosphate Costal 13/06/20

11/12 Wolverine D. Phosphate WMA Shipcare 12/06/20

13/14 Jal Kamal L. Clinkers Crystal Sea 12/06/20

14/15 Emelda D. Dap Bulk-Sh. 12/06/20

16/17 Ru Yi I L. Cement Forbes-Sh 12/06/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Ever Ursula D. L. Cnt. Green Pak 09/06/20

8/9 Kota Kaya D. L. Cnt. P-Delta 13/06/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Hyundai Platinum D. L. Cnt. U.M.A 14/06/20

ALONG SIDE(West Wharves):

25 Bulk Castor L. Cement Sea Care 08/06/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 MSC Pegasus D.

L. Cnt. MSC Pak 13/06/20

28/29 Shiling D. L. Cnt. OC-Sea 14/06/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Europe Cosco 18/06/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 20/06/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

FERTILIZER:

Fratzis Star Bulk-SH 18/06/20 Not Sched 43,910 Nil

IRON/SCRAP:

Pola Agusta Aaras-Sh15/06/20 Not Sched 31,000 Scrap Nil

OIL TANKER:

Lahore PNSC 15/06/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Aisha Sarwar Clinker Crystal Sea -- 14/06/20 00:16 -

New Destiny Clinker Crystal Sea -- 14/06/20 21:00 -

Polo Container Ship Golden -- 13/06/20 11:42 -

Oreo Fertilzier Bulk-Sh. -- 31/05/20 15:40 1

Lerax Oil Tanker OC-Pride -- 21/05/20 14:00 -

LEGEND

1 Shifted from B.No. 14/15 O/A.