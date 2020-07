Karachi Port Trust shipping intelligence report 02 July 2020

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jul, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

10/11 Andria D. Soyabean Alpine 26/06/20

11/12 Westport Eagle D. Pet Coke Wilhelmsen 28/06/20

13/14 Jawad L. Clinkers Crystal Sea 01/07/20

14/15 Adhiraj L. Clinkers Crystal Sea 30/06/20

16/17 Ocean Beauty L. Clinkers Crystal Sea 29/06/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Carl Schulte D. L. Cnt. United Marine 01/07/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Stellar Ontario L. Mill Scale Ever Green 29/06/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Wan Hai 613 D. L. Cnt. Riazeda 29/06/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Dolphin II Ocean Sea 04/07/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 05/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Xin Shanghai Cosco 06/07/20 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Xin Qing Dao Cosco 08/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Cosco Taicang Cosco 09/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

CONTAINER (Geared):

Szczecin Trader Golden 06/07/20 Not Sched 150 Units 400 Units

GENERAL CARGO:

Da Cai Yun Crystal Sea 06/07/20 Not Sched Nil 24,000 Mill Scale

VEHICLE:

Morning Crystal Maritime 01/07/20 Not Sched 117 Units Nil

FERTILIZER:

Star Centaurus WMA Shipcare 03/07/20 Not Sched 53,027 Dap Nil

CLINKER:

Cyclades Crystal Sea 02/07/20 Not Sched Nil 55,000

Manta Hatice Ever Green 06/07/20 Not Sched Nil 30,700

Grace Ever Green 08/07/20 Not Sched Nil 34,230

OIL TANKER:

Brook Trout GAC 03/07/20 Not Sched 35,000 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks Fratzis Star Fertilizer Bulk-SH. -- 30/06/20 12:15 1

Sereno Oil Tanker GAC OP-I 01/07/20 10:55 -

LEGEND

1 Shifted From Berth No.14/15 to O/A