KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant.

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Nyala D. Chemical East Wind 12/08/20

4/5 Banglor Arjan D. Dap Bulk-SH 10/08/20

11/12 UM Elhanaya L. Clinkers Crystal sea 05/08/20

13/14 Boliche D. Soyabean OC-Services 04/08/20

14/15 Heilan Brother D. Gen. Cargo Sea Hawks 12/08/20

16/17 Flag Gangos L. Clinkers OC-Services 10/08/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant...

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 OOCL California D. L. Cnt. OOCL Pak 12/08/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Kota Kaya P-Delta 16/08/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Thorsky Universal 16/08/20 Not Sched 250 Cnt. 250 Cnt.

Memphis Ocean Sea 17/08/20 Not Sched 800 Cnt.

900 Cnt.

Xin Qing Dao COSCO 19/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Feng Huang Sang Cosco 17/08/20 Not Sched 519 G.C Nil

FERTILIZER:

Green Phoenix Bulk-SH 14/08/20 NOt Sched 54,250 Dap Nil

CEMENT:

Tabernacle Prince Ever Green 13/08/20 Not Sched Nil 17,350

CLINKER:

Grace Ever Green 16/08/20 Not Sched Nil 34,220

Ero Atlantic Crystal Sea 17/08/20 Not Sched Nil 52,000

OIL TANKER:

Bw Elm GAC 13/08/20 Not Sched 5,219 Chemicals Nil

Navig8 Sceptrum GAC 13/08/20 Not Sched 4,017 Base Oil Nil

Green Belt Universal 15/08/20 NOt Sched 4,200 White Spirit Nil Quetta PNSC 15/08/20 NOt Sched 70,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Malmo Oil Tanker Alpine -- 05/08/20 23:05 1

Maria Bottiglieri Oil Tanker PNSC -- 12/08/20 05:30 -

LEGEND:

1Shifted From Berth No. OP-II to O/A