KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Friday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mehboobah D. Chemical Wilhelmsen 20/08/20

4/5 Banglor Arjan D. Dap Bulk-SH 10/08/20

10/11 Green Phoenix D. Dap Bulk-SH 15/08/20

11/12 Pacific Crown L. Clinkers Bulk-SH 20/08/20

13/14 Boliche D. Soyabean OC-Services 04/08/20

14/15 Eco Atlantic L. Clinkers Crystal Sea 20/08/20

16/17 Taiyuan D. Steel East Wind 19/08/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Xin Qing Dao D. L. Cnt. Coastal 19/08/20

8/9 Caster N D. L. Cnt. Rehmat-SH 20/08/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-4 Cosco Hellas D. L. Cnt. Cosco 20/08/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Han De L. Gen. Cargo Ever Green 21/08/20

25 Snow Ploeg D. Base Oil East Wind 20/08/20

ALONG SIDE (K.I.

C.T):

26/27 Chesapeake Bay D. L. Cnt. OOCL Pak 19/08/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Memphis Ocean Sea 21/08/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Rdo Fortune Ocean Sea 22/08/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Kapitan Maslov Universal 23/08/20 Not Sched 350 Cnt. 350 Cnt.

Kota Naked P-Delta 24/08/20 NOt Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Xing Hong Kong Cosco 26/08/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

CEMENT:

NACC Poros Crystal Sea 22/08/20 Not Sched Nil 7,000

ROCK/PHOSPHATE:

Captain Karam Wma Shipcare 21/08/20 Not Sched 51,500 Nil

OIL TANKER:

Chemtrans Adriatic Alpine 21/08/20 NOt Sched 55,000 Mogas Nil

Navig8 Sirius GAC 27/08/20 Not Sched 2,056 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Malmo Oil Tanker Alpine -- 05/08/20 23:05 1

Maria Bottiglieri Oil Tanker PNSC -- 14/08/20 18:30 2

LEGEND:

1Shifted From Berth No. OP-II to O/A

2 Shifted From Berth No. OP-II to O/A