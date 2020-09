KPT shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Oinoussian Star D.Mogas GAC 30/08/20

ALONG SIDE (East Wharves):

2 Bomar Lynx D. Chemical East Wind 31/08/20

4/5 Banglor Arjan D. Dap Bulk-SH 10/08/20

4 Sunnine L. Clinkers Universal 31/08/20

5 Golden Leaf D. Dap Bulk-SH 31/08/20

10/11 Mouton L. Clinkers Crystal Sea 30/08/20

11/12 Ym Summit D. Wheat Northsatr 26/08/20

13/14 Eco Atlantic L. Clinkers Crystal Sea 26/08/20

16/17 Green Phoenix D. Dap Bulk-SH 28/08/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Xin Shanghai D. L. Cnt. Cosco 31/08/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Captain Karam D. Phosphate WMA Shipcare 29/08/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Greenwich Bridge D. L. Cnt. OC-Network 29/08/20

28/29 Ever Decent D. L. Cnt. Green Pak 29/08/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Belgium Cosco 01/09/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Esperanza N Cosco 01/09/20 Not Sched 600 Cnt.

600 Cnt.

Vasi Moon Universal 02/09/20 Not Sched 350 Cnt. 350 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 07/09/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Golden 01/09/20 Not Sched 599 Cnt. 300 Cnt.

Szczecin Trader Golden 02/09/20 Not Sched 610 Cnt. 250 Cnt.

GENERAL CARGO:

Genius Star Universal 01/09/20 Not Sched 742 G.C Nil

Navi Sunny Noble-SH 01/09/20 Not Sched 11,000 Project Cargo Nil

Live Auerbach Project-SH 02/09/20 Not Sched 5,118 Steel Plates

1,364 Defense Cargo

CLINKER:

Hibiscus Crystal Sea 01/09/20 Not Sched Nil 47,000

OIL TANKER:

Bow Tribute GAC 01/09/20 Not Sched 5,000 Chemical Nil

Karachi PNSC 04/09/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Shalamar PNSC 04/09/20 Not Sched 70,000 Chemical Nil

Ginga Cougar GAC 05/09/20 Not Sched 1,003 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Tailwinds Bulk Ships East Wind -- 29/08/20 02:23 -

Seacon 6 Clinker Crystal Sea -- 30/08/20 12:22 -

Tiger Glory Oil Tanker East Wind -- 27/08/20 01:12 -