KPT shipping intelligence report

(@FahadShabbir)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Sep, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 09/09/20

OP-II Nordmerkur D. Mogas Alpine 03/09/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Chemroad Rose L. Ethanol Alpine 09/09/20

2 Linus P D. Chemical Alpine 09/09/20

4 Eastern Begonia D. Gen.Cargo Legend Shipping 08/09/20

5 Ym Summit D. Wheat Northsatr 09/09/20

10/11 Tailwinds D. Wheat East Wind 04/09/20

11/12 Coventry D. Wheat East Wind 09/09/20

14/15 Hibiscus L. Clinkers Crystal Sea 05/09/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Wan Hai 611 D. L. Cnt. Riazeda 09/09/20

8/9 Botany Bay D. Cannola Riazeda 09/09/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

21Banglor Arjan D. Dap Bulk-Sh. 02/09/20

24 Liv Auerbach D. Steel Project-Sh 06/09/20

25 Tabernacle Prince L. Cement Ever Green 09/09/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Csl Sophie D. L. Cnt. Ocean Sea 08/09/20

28/29 Diyala D. L. Cnt. X-Press Feeder 09/09/20

29/30 Moen Island D. L. Cnt. Rehmat-Sh 10/09/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Kapitan Maslov Universal 10/09/20 Not Sched 250 Cnt.

250 Cnt.

Ever Dainty Green Pak 12/09/20 NOt Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 12/09/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Esperanza N Cosco 13/09/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Cosco Oceania Cosco 17/09/20 Not Sched 1,000 Cnt.1,000 Cnt.

CONTAINER (GEARED)

Ulanga Golden 15/09/20 Not Sched 270 Cnt. 426 Cnt.

FERTILIZER:

Flag Filia Bulk-Sh. 11/09/20 Not Sched 54,900 Dap Nil

CLINKER:

Filia Glory Crystal Sea 10/09/20 Not Sched Nil 56,800

Grace Ever Green 13/09/20 Not Sched Nil 34,220

OIL TANKER:

Ginga Merlin Gac 11/09/20 Not Sched 2,000 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Port Canton Bulk Ships Crystal Sea -- 04/09/20 13:15 -

Nacc Poros Cement Crystal Sea -- 09/09/20 17:45 -

Incredible Blue Fertilizer Bulk-Sh. -- 09/09/20 10:30 -

Sti Bosphorus Oil Tanker Alpine -- 06/09/20 03:00 - Petali Lady Oil Tanker Gac -- 09/09/20 07:30 -

Johann Schulte Oil Tanker Wilhelmsen -- 09/09/20 07:36 -

Doric Breeza Oil Tanker Alpine -- 09/09/20 21:10 1

LEGEND

1Shifted from Berth No. 1 to O/A