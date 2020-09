KPT shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Sep, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Dubai Charm D. Crude Oil PNSC 11/09/20

OP-II Doric Breeza L. Naptha Alpine 12/09/20

ALONG SIDE (East Wharves):

4/5 Tailwinds D. Wheat East Wind 11/09/20

10/11 Incredible Blue D. Dap Bulk-SH. 11/09/20

11/12 Coventry D. Wheat East Wind 09/09/20

13/14 Port Canton L. Clinkers Crystal Sea 10/09/20

14/15 Densa Falcon D. Dap Bulk-Sh, 10/09/20

16/17 Filia Glory L. Clinkers Crystal Sea 10/09/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Cacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-3 Baltic Bridge D. L. Cnt. Cma Cgm Pak. 13/09/20

ALONG SIDE(West Wharves):

21Banglor Arjan D. Dap Bulk-Sh. 02/09/20

24 Ksl Danyang D. Gen. Cargo Sea Hawks 11/09/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Ever Dainty D. L. Cnt. Green Pak 12/09/20

29/30 Esperanza N D. L. Cnt. Cosco 13/09/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Oceania Cosco 17/09/20 Not Sched 1,000 Cnt.1,000 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 18/09/20 Not Sched 1,000 Cnt.

1,000 Cnt.

Cosco Aden Cosco 19/09/20 Not Sched 1,000 Cnt.1,000 Cnt.

CONTAINER (GEARED)

Ulanga Golden 15/09/20 Not Sched 270 Cnt. 426 Cnt.

GENERAL CARGO:

Steilar Hudson Preoject-SH 16/09/20 NOt Sched Nil 11,000 Talc

FERTILIZER:

New Horizon WMA Shipcare 15/09/20 Not Sched 45,500 Nil

ROCK/PHOSPHATE:

Star Omicron WMA Shipcare 16/09/20 Not Sched 51,600 Nil

OIL TANKER:

Ginga Merlin Gac 14/09/20 Not Sched 2,000 Base Oil Nil

Karachi PNSC 14/09/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Fpmc 29 GAC 15/09/20 Not Sched 35,000 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Ince Ligaz Bulk-Ships East Wind -- 14/09/20 04:40 -

Grace Clinker Ever Green -- 12/09/20 10:45 -

Kota Kaya Container Ships P-Delta 6/7 12/09/20 16:20 -

Flag Filia Fertilizer Bulk-Sh. -- 11/09/20 22:24 - Dato Success General Cargo Sea Hawks -- 12/09/20 05:45 -

Sti Bosphorus Oil Tanker Alpine -- 06/09/20 03:00 -Petali Lady Oil Tanker Gac -- 09/09/20 07:30 -

Johann Schulte Oil Tanker Wilhelmsen -- 09/09/20 07:36 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/09/20 13:48 -