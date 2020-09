KPT shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Sep, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Petali Lady D. Mogas GAC 29/09/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Oriental Viola L. Ethanol East Wind 29/09/20

2/3 Rowan 3 L. Clinkers Crystal Sea 26/09/20

10/11 St Cergue D. Wheat East Wind 27/09/20

11/12 Ince Kastamonce D. Wheat Northsatr 24/09/20

13/14 Xin Xiang Hai L. Clinkers Crystal Sea 27/09/20

14/15 New Horizon D. DAP WMA Shipcare 22/09/20

16/17 Pacific Talent L. Clinkers Crystal Sea 29/09/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Wan Hai 613 D. L. Cnt. Rehmat-Sh 27/09/20

8/9 Mol Generosity D. L. Cnt. OC-Network 29/09/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Apl Chongging D. L. Cnt. CMA CGM Pak. 29/09/20

SAPT-4 Kmtc Mumbai D. L. Cnt. United Arab 29/09/20

ALONG SIDE(West Wharves):

20/21 Pac Athena D. Gen. Cargo Sea Hawks 29/09/20

24/25 AAL Kobe D. Project Cargo Project-SH 30/09/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Shiling D. L. Cnt. Ocean Sea 28/09/20

28/29 Chesapeake Bay D. L. Cnt. Oocl Pak 29/09/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Xin Pu Dong COSCO 30/09/20 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Xin Qing Dao COSCO 30/09/20 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Cosco Taicang COSCO 01/10/20 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Da Tong Yun Aaras-Sh.

30/09/20 Not Sched 13,700 G.c Nil

Han Yi Sea Hawks 30/09/20 Not Sched Nil 1,076 GC

Margenstond Gulf Maritime 02/10/20 Not Sched Nil 51 Packages

CLINKER:

TaiSlendor Universal 30/09/20 Not Sched Nil 52,000

Eships Progress Crystal Sea 03/10/20 Not Sched Nil 55,000

Seacon 6 Crystal Sea 03/10/20 Not Sched Nil 55,000

Crace Sirius Logistics 06/10/20 Not Sched Nil 34,000

OIL TANKER:

Karachi PNSC 30/09/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Avanti GAC 02/10/20 NOt Sched 40,000 Mogas Nil

Lahore PNSC 02/10/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Pacific Sarah GAC 06/10/20 Not Sched 56,000 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Densa Falcon Fertilizer Bulk-Sh. -- 22/09/20 20:35 1

Banglor Arjan Fertilizer Bulk-Sh. -- 29/09/20 16:40 2

Flag Filia Fertilizer Bulk-Sh. -- 29/09/20 18:00 3

Anna Marra General Cargo Bulk-Sh. -- 12/09/20 16:30 -

Johann Schulte Oil Tanker Wilhelmsen -- 09/09/20 07:36 -

Jo Redwood Oil Tanker Alpine -- 27/09/20 20:12 -

Tailwinds Wheat East Wind -- 16/09/20 21:40 4

Coventry Wheat East Wind -- 23/09/20 22:45 5

LEGEND:

1 Shifted from Berth NO.16/17 to O/A

2 Shifted from Berth No.24/25 to Fm2

3 Shifted from Berth No.16/17 to O/A

4 Shifted from Berth No. 4/5 to O/A

5 Shifted from Berth No. 4/5 to O/A