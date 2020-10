KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Oct, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Karachi D. Crude Oil PNSC 27/10/20

OP-II Pacific Sarah D. Mogas GAC 28/10/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 26/10/20

10/11 Gulf Trader D. Wheat North Star 15/10/20

11/12 Honey Badger D. Wheat East Wind 24/10/20

13/14 Senanur Cebi D. Dap Bulk-SH. 26/10/20

14/15 Global Legend D. Dap WMA Shipcare 23/10/20

16/17 Ulanga D. L. Cnt. Golden 27/10/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Gdynia Trader D. L. Cnt. Rehmat-SH 28/10/20

8/9 Oel Kedarnath D. L. Cnt. East Wind 27/10/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

21 Lucky Trader D. Sugar Alpine 18/10/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant....

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Thorsky Universal 01/11/20 Not Sched 250 Cnt. 250 Cnt.

FERTILIZER:

Unison Jasper Crystal Sea 01/11/20 Not Sched 35,800 Nil

WHEAT:

Kedros East Wind 29/10/20 Not Sched 58,200 Nil

Diamond Gate Northsatr 01/11/20 Not Sched 58,905 Nil

CEMENT:

Mohar Sirius Logistics 04/11/20 Not Sched Nil 21,250

CLINKER:

Ionic Storm OC-Services 29/10/20 Not Sched Nil 55,000

Grace Sirius Logistics 02/11/20 Not Sched Nil 34,250

SUGAR:

Ince Evreye Noble-Sh 29/10/20 Not Sched 25,000 Nil

Minoan Grace Northsatr 30/10/20 Not Sched 52,500 Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/10/20 12:15 1

Al Adailiah Oil Tanker Alpine -- 26/10/20 01:00 -

Summit Africa Oil Tanker Alpine -- 26/10/20 22:18 -

Shalamar Oil Tanker PNSC -- 27/10/20 07:00 -

Marex Express Oil Tanker GAC -- 28/10/20 00:01 -

Indigo Garland Wheat Paramount-Sh -- 28/10/20 21:30 2

LEGEND

1 Shifted from Berth No. 2/3 to O/A

2 Shifted from Berth No. 5 To O/A