KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Nov, 2020 ) :KARACHI, Nov 03 (Pakistan Point news - 3rd Nov, 2020 ): The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Shalamar D. Crude Oil PNSC 02/11/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Tiger Perseverance L. Ethanol East Wind 31/11/20

2 Arihant D. Mogas Alpine 02/11/20

4 Global Legend D. Dap WMA Shipcare 29/10/20

5 Honey Badger D. Wheat East Wind 29/10/20

10/11 Diamond Gate D. Wheat Northsatr 02/11/20

11/12 Minoan Grace D. Sugar Northsatr 30/10/20

14/15 Kedros D. Wheat East Wind 29/10/20

16/17 Senanur Cebi D. DaP Bulk Sh. 30/10/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 COSC Rotterdam D. L. cnt. COSCO 02/11/20

8/9 Thor Sky D. L. Cnt. Universal 03/11/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Hyundai Paramount D. L. Cnt. United Marine 03/11/20

SAPT-4 Csav Tyndall D. L. Cnt. Hapag Llyd 03/11/20

ALONG SIDE(West Wharves):

21 PAC Aurus D. L. Cnt. United Marine 02/11/20

24 Lucky Trader L. Mill Scale Cystal Sea 02/11/20

ALONG SIDE (K.

I.C.T):

28/29 COSCO Aden D. L. Cnt. Cosco 01/11/20

EXPECTED ARRIVALS:

FERTILIZER:

Argo B Bulk-Sh. 04/11/20 Not Sched 32,995 Nil

CEMENT:

Mohar Sirius Logistics 04/11/20 Not Sched Nil 21,250

SUGAR:

Ince Evreye Noble-Sh. 03/11/20 Not Sched 25,000 Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Grace Clinker Sirius Logistics-- 02/11/20 11:36 -

AAL Kobe Container (Gearless) AAras-Sh. -- 03/11/20 11:02 -

Unison Jasper Fertilizer Crystal Sea 01/11/20 23:50

Ps Valletta Meal Northsatr 02/11/20 20:30 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/10/20 12:15 1

Kourous Oil Tanker Trans Maritime- 01/11/20 22:54 -

Nordocean Oil Tanker Alpine -- 02/11/19 07:10 2

Oriental Rose Oil Tanker East Wind -- 02/11/20 16:06 -

Bow Cardinal Oil Tanker GAC -- 02/11/20 20:40 -

Hafnia Leo Oil Tanker Not Provided OP-II 03/11/20 00:01 -

Quetta oil Tanker PNSC -- 03/11/20 08:30 -

LEGEND:

1 Shifted from Berth No.2/3 O/A

2 Shifted from Berth No.2 TO O/A