KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Peace Worth D. Chemical East Wind 25/11/20

2/3 Ts Delta D. Dap Bulk-Sh. 19/11/20

4/5 Nord Sirius D. Wheat Alpine 20/11/20

10/11 Ince Il Gaz D. Wheat Northstar 20/11/20

11/12 Brigitte D. Wheat Northstar 19/11/20

13-14 Wadi Feran L. Clinkers Crystal Sea 24/11/20

14/15 Emmakris III D. Wheat Northstar 20/11/20

16/17 Crown Voyager L. Clinkers crystal Sea 23/11/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Tommi Ritcher D. L. Cnt. X-Press Feeder 25/11/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-3 Carl Schulte D. L. Cnt. United Marine 25/11/20

Sapt-4 Hong Kong Express D. L. Cnt. Hapag Llyd 26/11/20

ALONG SIDE(West Wharves):

21 Team Challenge D. Phosphate WMA Shipcare 24/11/20

25 Mohar L. Cement Sirius Logistics 24/11/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Rdo Fortune D. L. Cnt. Ocean Sea 24/11/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Ital Lirica Green Pak 26/11/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Ever Ursula Green Pak 27/11/20 Not Sched 1,000 Cnt. 900 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Szczecin Trader Golden 28/11/20 Not Sched 207 Units 291 Units

FERTILIZER:

Vantage Wave Bulk-Sh.

27/11/20 Not Sched 11,075 Dap Nil

Zilos Wma Shipcare 01/12/20 Not Sched 37,300 Dap Nil

CEMENT:

Ak Hamburg Crystal Sea 29/11/20 Not Sched Nil 7,800

ROCK/PHOSPHATE:

Union Trader WMA Shipcare 30/11/20 Not Sched 51,810 Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Diamond Gate Bulk Ships Northstar -- 14/11/20 15:00 1

Grace Clinker Sirius Logistics-- 26/11/20 06:12 -

Antigoni B Fertilizer Bulk-Sh. -- 16/11/20 18:20 2

Senaur Cebi Fertilizer Bulk-Sh. -- 17/11/20 12:55 -

Fos Spirit Oil Tanker High Seas -- 11/10/20 12:15 3

Gs Future Oil Tanker Alpine OP-II 25/11/20 07:15 -

Velos Saphire Oil Tanker Alpine -- 25/11/20 19:00 -

Sofia Oil Tanker Trans Maritime -- 26/11/20 00:18 -

Sorsi Wheat East Wind -- 18/11/20 12:30 -

Achilleas S Wheat Northstar -- 18/11/20 21:30 -

Bright Venture Wheat Northstar -- 19/11/20 10:20 -

Star Omicron Wheat East Wind -- 20/11/20 15:54 -

Densa Jaugar Wheat Sea Care -- 23/11/20 18:54 -

LEGEND:

1 Shifted from Berth No.2/3 to O/A

2 Shifted from Berth No.11/12 to O/A

3 Shifted from Berth No.2/3 To O/A