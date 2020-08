KPT shipping intelligence report 20 aug 2020

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Aug, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Torm Platte L. Naptha Trans Maritime 20/08/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Sea Ploeg D. Base Oil East Wind 18/08/20

2/3 Ocean Star L. Mill Scale Crystal Sea 18/08/20

4/5 Banglor Arjan D. Dap Bulk-SH 10/08/20

10/11 Green Phoenix D. Dap Bulk-SH 15/08/20

11/12 Pacific Crown L. Clinkers Bulk-SH 20/08/20

13/14 Boliche D. Soyabean OC-Services 04/08/20

14/15 Grace L. Clinkers Ever Green 16/08/20

16/17 Taiyuan D. Steel East Wind 19/08/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Xin Qing Dao D. L. Cnt. Coastal 19/08/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Feng Huang Seng D.Project Cargo Cosco 20/08/20

25 Snow Ploeg D. Chemical East Wind 20/08/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Chesapeake Bay D. L. Cnt. OOCL Pak 19/08/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Hellas Cosco 20/08/20 Not Sched 1000 Cnt.

Memphis Ocean Sea 20/08/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Rdo Fortune Ocean Sea 22/08/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Kapitan Maslov Universal 23/08/20 Not Sched 350 Cnt. 350 Cnt.

Xing Hong Kong Cosco 26/08/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

GENERAL CARGO:

Han De Ever Green 20/08/20 NOt Sched Nil 289 Project Cargo

CEMENT:

NACC Poros Crystal Sea 22/08/20 Not Sched Nil 7,000

ROCK/PHOSPHATE:

Captain Karam Wma Shipcare 21/08/20 Not Sched 51,500 Nil

OIL TANKER:

Navig8 Sirius GAC 27/08/20 Not Sched 2,056 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Eco Atlantic Clinker Crystal Sea -- 20/08/20 06:30 -

Malmo Oil Tanker Alpine -- 05/08/20 23:05 1

Maria Bottiglieri Oil Tanker PNSC -- 14/08/20 18:30 2

LEGEND:

1Shifted From Berth No. OP-II to O/A

2 Shifted From Berth No. OP-II to O/A