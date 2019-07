KPT shipping intelligence report

(@FahadShabbir)

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jul, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 20/07/19

OP-II Lian Gui Hu D. Mogas GAC 21/07/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Sti Soho L. Naptha Alpine 20/07/19

11/12 Captain Yannis L L. Clinkers OC-Services 21/07/19

14/15 Hyderabad D. Dap Bulk-Sh. 19/07/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant...

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Hyundai Mercury D. L. Cnt. U.M.A 21/07/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Ever Deluxe D. L. Cnt. Green Pak 20/07/19

28/29 Msc Agata D. L. Cnt. MSC Pak 21/07/19

29/30 MS Tiger D. L. Cnt. COSCO 21/07/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS)

Kota Kaya P-Delta 22/07/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 23/07/19 Not Sched 1500 Cnt. 1500 Cnt.

Cosco Thailand COSCO 25/07/19 Not Sched 2,000 Cnt.

2,000 Cnt.

Mol Grandeur OC-Network 25/07/19 Not Sched 900 Cnt. 1000 Cnt.

Cscl Sydney COSCO 27/07/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Gelden 23/07/19 Not Sched 400 Units 434 Units

GENERAL CARGO:

Han Hui Sea Hawks 23/07/19 Not Sched 118 G.C 1,574 G.C

VEHICLE:

Liberty Promise Al Hmad 20/07/19 Not Sched 115 Units Nil

Trans Leader NYK Line 22/07/19 Not Sched 236 Units Nil

CLINKER:

Lila Crystal Sea 22/07/19 Not Sched Nil 55,000 Clinkers

OIL TANKER:

Shalamar PNSC 22/07/19 Not Sched 72,000 Crude Oil Nil

BW Orinoco GAC 23/07/19 Not Sched 47,500 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Kiran Europe Fertilizer WMA Shipcare -- 17/07/19 03:25 1

Iron lady V Fertilizer Bulk-Sh. -- 22/07/19 02:40 -

Hua Xing Long General Cargo GAC -- 28/06/19 07:48 -

Petali Lady Oil Tanker Alpine -- 19/07/19 19:48 -

Fotini Lady Oil Tanker Alpine -- 20/07/19 14:54 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No.11/12 To O/A.