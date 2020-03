KPT shipping intelligence report

(@ChaudhryMAli88)

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant.................................

ALONG SIDE (East Wharves):

11/12 Dubai Crown L. Clinkers Bulk-SH. 07/03/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 09/03/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Hyundai Vancouver D. L. Cnt. United Marine 09/03/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant.................................

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant.................................

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Diaporos Cosco 10/03/20 Not Sched 1000 Cnt.1000 Cnt.

Cosco Kaohsiung COSCO 12/03/20 Not Sched 1000 Cnt.1000 Cnt.

Mol Gateway OC-Network 12/03/20 Not Sched 1100 Cnt.1200 Cnt.

Ever Decent Green PAK 14/03/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 15/03/20 Not sched 600 cnt. 600 Cnt.

Ever Ursula Green PAK 16/03/20 Not Sched 1000 Cnt.

900 Cnt.

Kota Karim P-Delta 16/03/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 30/03/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER GEARED:

Altonia Golden 13/03/20 Not Sched 711 Units Nil

GENERAL CARGO:

Yangtze Alpha Aaras-SH. 10/03/20 Not Sched 24,386 Steel Nil

Roadrunner Bulke Golded 13/03/20 Not Sched 14,777 Steel Nil

CEMENT:

Cembay Crystal Sea 10/03/20 Not Sched Nil 10,500 MT

OIL TANKER:

Fairchem Copper Alpine 10/03/20 Not Sched 1,500 Chemicals Nil

Maple Alpine 10/03/20 Not Sched 18,000 Palm Oil Nil

Songa Opal Alpine 10/03/20 Not Sched 6,500 Palm Oil Nil

Navig8 Amethyst Alpine 11/03/20 Not Sched 7,000 Chemical Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Sea King Oil Tanker East Wind -- 25/02/20 01:06 -

Miura Oil Tanker Alpine OP-II 08/03/20 11:24 -

Daytona oil Tanker GAC -- 10/03/20 01:45 -