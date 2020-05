KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st May, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Lahore D. Crude Oil PNSC 20/05/20

ALONG SIDE (East Wharves):

5 Sibulk Tradition D. Dap Bulk-Sh. 17/05/20

10/11 Jhon M Carras D. Cannola OC-Services 08/05/20

11/12 Jahan Brothers L. Clinkers Crystal Sea 20/05/20

13/14 Yan Dun Jiao 1 L. Clinkers OC. Express 18/05/20

14/15 Oreo D. DAP Bulk-Sh. 18/05/20

16/17 Ulanga D. L. Cnt. Golden 19/05/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Wan Hai 613 D. L. Cnt. Riazeda 20/05/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 CMA CGM Ivanhoe D. L. Cnt. CMA CGM Pak. 20/05/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Msc Atlantic D. L. Cnt. MSC Pak 20/05/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

COSCO Pacific COSCO 21/05/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Mol Gateway OC-Network 21/05/20 Not Sched 800 Cnt. 1000 Cnt.

Dolphin II OCEAN SEA 23/05/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet COSCO 23/05/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Cosco Hellas COSCO 28/05/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Nilam P Delta 29/05/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Csl Sophir OCEAN SEA 30/05/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

GENERAL CARGO:

Pantanal Coastal 21/05/20 Not Sched 66

CANOLA:

Andreas K Alpine 26/05/20 Not Sched 52,000 Canola Nil

CLINKER:

Hua Rong 5 OC-SERVICES 20/05/20 Not sched Nil 47,500

Universe-1 CRYSTAL SEA 24/05/20 Not Sched Nil 52,500

Grace Ever Green 27/05/20 Not Sched Nil 34,300 Clinkers

OIL TANKER:

Quetta PNSC 21/05/20 Not Sched 70,000 Crude Oil Nil

Sea Rider Transtrade 21/05/20 Not Sched 18,000 Carbon Oil Nil

Ginga Merlin GAC 23/05/20 Not Sched 6,000 Chemical Nil

Trugen OC.World 23/05/20 Not Sched 5,021 Base Oil Nil

Lime Galaxy Alpine 25/05/20 Not Sched 20,000 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Khairpur Oil Tanker GAC -- 17/05/20 23:45 -

Nordic Anne Oil Tanker Alpine -- 20/05/20 18:48 -