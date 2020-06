KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jun, 2020 ) :: The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Hafnia Europe D.Mogas Alpine 28/06/20

OP-II Pacific Julia D.Mogas Alpine 29/06/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Chembulk Virgin Gorda D. Chemical Alpine 28/06/20

2 Korea Chemi D. Chemical East Wind 29/06/20

4 Bernina L. Clinkers Crystal Sea 26/06/20

5 Jawad L. Clinkers Crystal Sea 28/06/20

10/11 Andria D. Soyabean Alpine 26/06/20

11/12 Westport Eagle D. Pet Coke Wilhelmsen 28/06/20

14/15 Fratzis Star D. Dap Bulk-Sh. 21/06/20

16/17 Ocean Beauty L. Clinkers Crystal Sea 29/06/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 29/06/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Berlin Express D. L. Cnt. Hapag Llyd 29/06/20

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Stellar Ontario L. Mill Scale Ever Green 29/06/20

ALONG SIDE (K.

I.C.T):

26/27 Wan Hai 613 D. L. Cnt. Riazeda 29/06/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Belgium Cosco 30/06/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Dolphin II Ocean Sea 04/07/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 05/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Cosco Taicang Cosco 09/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

VEHICLE:

Morning Crystal Maritime 30/06/20 Not Sched 117 Units Nil

FERTILIZER:

Star Centaurus WMA Shipcare 03/07/20 Not Sched 53,027 Dap Nil

CEMENT:

NACC Poros Crystal Sea 30/06/20 Not Seched Nil 7,000

CLINKER:

Adhiraj Crystal Sea 30/06/20 Not Sched Nil 55,000

OIL TANKER:

Louis P Alpine 30/06/20 Not Sched Nil 4,000 Ethanol

Sereno GAC 01/07/20 Not Sched 57,000 Gasoline Nil

Brook Trout GAC 03/07/20 Not Sched 35,000 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

No Ship is Off Port Today.