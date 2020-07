KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jul, 2020 ) :: The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Nordic Geneva D. Mogas Alpine 11/07/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Green Belt D. Chemical East Wind 12/07/20

4 Manta Hatice L. Clinkers Ever Green 10/07/20

5 Western Maple D. Dap Bulk-SH. 13/07/20

10/11 Andria D. Soyabean Alpine 26/06/20

11/12 Hai Jin D. Pet Coke Wilhelmsen 11/07/20

13/14 Star Centaurus D. DAP WMA Shipcare 09/07/20

14/15 Blue Alexandra D. DAP Bulk-Sh. 08/07/20

16/17 Grace L. Clinkers Ever Green 11/07/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Hyundai Jakarta D. L. Cnt. WMA Shipcare 12/07/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Rdo Fortune D. L. Cnt. Ocean Sea 12/07/20

28/29 Diyala D. L. Cnt. X-Press Feeder 12/07/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Kota Kaya P-Delta 15/07/20 Not Sched 300 Cnt.

300 Cnt.

Xin Hong Kong Cosco 15/07/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Manet Cosco 19/07/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Ever Ursula Green Pak 20/07/20 Not Sched 1000 Cnt. 900 Cnt.

GENERAL CARGO

Pac Antares Sinotrans 15/07/20 Not Sched 19,333 G.C Nil

Dong Phu Forbes-SH 20/07/20 Not Sched Nil 12,000 GC

CLINKER:

V Fulmar Crystal Sea 14/07/20 Not Sched Nil 45,780

Bul Bolivia OC-Services 15/07/20 Not Sched Nil 61,500

Venture Joy Crystal Sea 15/07/20 Not Sched Nil 37,000

OIL TANKER:

Quetta PNSC 13/07/20 Not Scehd 74,000 Crude Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks Sirocco Meal Alpine -- 12/07/20 09:45 -

Lady M Oil Tanker OC-Pride -- 09/07/20 05:00 -

Trom Splendid Oil Tanker Alpine -- 11/07/20 18:48 -

Alpine Persefone Oil Tanker GAC -- 11/07/20 21:00 -

Super Lady Oil Tanker PNSC -- 12/07/20 22:15 -

Pacific Rowan Oil Tanker GAC -- 12/07/20 23:40 -

Velos Sapphire Oil Tanker Alpine -- 13/07/20 00:54 -