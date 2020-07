KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jul, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Lahore D. Crude Oil PNSC 27/07/20

OP-II Stena Provence D. Mogas GAC 26/07/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 26/07/20

2 Flagship Ivy L. Naptha Alpine 25/07/20

10/11 Sirocco D. Soyabean Alpine 15/07/20

13/14 V Fulmar L. Clinkers Crystal Sea 26/07/20

14/15 Sabrina 1 L. Clinkers Crystal Sea 24/07/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Kota Naked D. L. Cnt. P-Delta 27/07/20

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 27/07/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-3 Wieland D. L. Cnt. Allied Logistic 27/07/20

Sapt-4 Cma Cgm Racine D. L. Cnt. Cma Cgm Pak. 27/07/20

ALONG SIDE(West Wharves):

25 Vantage Rider L. Cement Forbes-SH 27/07/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Csl Sophie D. L. Cnt. OC-Network 26/07/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Esperanza N Universal 29/07/20 Not Sched 400 Cnt. 400 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 01/08/20 Not Sched 800 Cnt.

900 Cnt.

Manet Cosco 03/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Tai An Kou Cosco 03/08/20 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 05/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

GENERAL CARGO

Lila Mumbai Sea Hawks 28/07/20 Not Sched Nil 194 pkg

Uni Stream Ever Green 28/07/20 Not Sched Nil 359 Project Cargo

VEHICLE:

Taurus Leader NYK Line 01/08/20 Not Sched 363 Units Nil

Rcc Europe GAC 02/08/20 Not Sched 17 Units Nil

OIL TANKER:

Chemroad Echo Alpine 30/07/20 Not Sched 5000 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Jasmin 201 Bulk Ships Sea Care -- 21/07/20 13:42 -

Venture Pearl Fertilizer Wilhelmsen -- 20/07/20 14:20 -

Lady M Oil Tanker OC-Pride -- 09/07/20 05:00 -

Berwick Oil Tanker OC-Pride -- 14/07/20 07:48 -

Thetis Glory Oil Tanker Wilhelmsen -- 22/07/20 12:42 -

Jag Aabha Oil Tanker Alpine -- 23/07/20 09:00 -

Pacific Rowan Oil Tanker GAC -- 24/07/20 05:50 -

Golden Shiner Oil Tanker Alpine -- 26/07/20 12:30 -

Louis P Oil Tanker Alpine -- 27/07/20 07:06 -