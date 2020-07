KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jul, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 26/07/20

2 Flagship Ivy L. Naptha Alpine 25/07/20

10/11 Sirocco D. Soyabean Alpine 15/07/20

13/14 V Fulmar L. Clinkers Crystal Sea 26/07/20

14/15 Sabrina 1 L. Clinkers Crystal Sea 24/07/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Kota Naked D. L. Cnt. P-Delta 27/07/20

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 27/07/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Sapt-3 Wieland D. L. Cnt. Allied Logistic 27/07/20

Sapt-4 Cma Cgm Racine D. L. Cnt. Cma Cgm Pak. 27/07/20

ALONG SIDE(West Wharves):

25 Vantage Rider L. Cement Forbes-SH 27/07/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Wan Hai-611 D. L. Cnt. Riazeda 28/07/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Esperanza N Universal 29/07/20 Not Sched 400 Cnt. 400 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 01/08/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Manet Cosco 03/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Tai An Kou Cosco 03/08/20 Not Sched 800 Cnt.

800 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 05/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

GENERAL CARGO

Lila Mumbai Sea Hawks 29/07/20 Not Sched Nil 194 pkg

Uni Stream Ever Green 29/07/20 Not Sched Nil 359 Projec Cargo

VEHICLE:

Liberty Passion Al Hamd 29/07/20 Not Sched 263 Units Nil

Taurus Leader NYK Line 01/08/20 Not Sched 363 Units Nil

Rcc Europe GAC 02/08/20 Not Sched 17 Units Nil

OIL TANKER:

Bhairavi Alpine 30/07/20 Not Sched 2200 Chemical Nil

Chemroad Echo Alpine 30/07/20 Not Sched 5000 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Jasmin 201 Bulk Ships Sea Care -- 21/07/20 13:42 -

Venture Pearl Fertilizer Wilhelmsen -- 20/07/20 14:20 -

Lady M Oil Tanker OC-Pride -- 09/07/20 05:00 -

Berwick Oil Tanker OC-Pride -- 14/07/20 07:48 -

Thetis Glory Oil Tanker Wilhelmsen -- 22/07/20 12:42 -

Jag Aabha Oil Tanker Alpine -- 23/07/20 09:00 -

Pacific Rowan Oil Tanker GAC -- 24/07/20 05:50 -

Golden Shiner Oil Tanker Alpine -- 26/07/20 12:30 -

Louis P Oil Tanker Alpine -- 27/07/20 07:06 -