KPT shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Aug, 2020 ) :: The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant....

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Lilac Roy D. Chemical Alpine 02/08/20

10/11 Sirocco D. Soyabean Alpine 15/07/20

11/12 Aramis D.Gen.Cargo Sea Hawks 02/08/20

13/14 V Fulmar L. Clinkers Crystal Sea 26/07/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Vantage Rider L. Cement Forbes-SH 31/07/20

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Chicago D. L. Cnt. Oocl Pak 30/07/20

28/29 Ever Deluxe D. L. Cnt. Green Pak 02/08/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Rotterdam Cosco 03/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Manet Cosco 03/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Tai An Kou Cosco 03/08/20 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Cosco Rotterdam Cosco 05/08/20 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Cosco Africa Cosco 06/08/20 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 10/08/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Lila Mumbai Sea Hawks 03/08/20 Not Sched Nil 194 Pkgs

Uni Stream Ever Green 03/08/20 Not Sched Nil 359 P. Cargo

Industrial Royal Noble-Sh. 05/08/20 Not Sched 394 P.Cargo Nil

CEMENT:

NACC Poros Crystal Sea 03/08/20 Not Sched Nil 7,000

CLINKER:

UM Elhanaya Crystal Sea 03/08/20 Not Sched Nil 55,000

OIL TANKER:

Malmo Alpine 03/08/20 Not Sched 5000 Mogas Nil

Ginga Tiger GAC 07/08/20 Not Sched 1008 Base Oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Jasmin 201 Bulk Ships Sea Care -- 21/07/20 13:42 -

Venture Pearl Fertilizer Wilhelmsen -- 20/07/20 14:20 -

Lady M Oil Tanker OC-Pride -- 09/07/20 05:00 -

Berwick Oil Tanker OC-Pride -- 14/07/20 07:48 -

Thetis Glory Oil Tanker Wilhelmsen -- 22/07/20 12:42 -

Pacific Rowan Oil Tanker GAC -- 24/07/20 05:50 -

Golden Shiner Oil Tanker Alpine -- 26/07/20 12:30 -