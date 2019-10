Pakistan Stock Exchange PSX Closing Rates 02 Oct 2019

Following were the Closing Rates ofshares at Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) issued here on Wednesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Oct, 2019 ):Following were the Closing Rates ofshares at Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) issued here on Wednesday.

AUTOMOBILE ASSEMBLER:

Al-Ghazi Tractors Limited. 247

Dewan Farooque Motors Limited [DEFAULTER SEGMENT] 4.79

Ghandhara Industries Ltd. 75.87

Ghandhara Nissan Ltd. 49.81

Ghani Automobile Industries Ltd. 3.09

Hino Pak Motor Limeted. 270

Honda Atlas Cars (Pak) Ltd. 137.9

Indus Motor Company Ltd.(XD) 969.57

Millat Tractors Limited. 703.3

Pak Suzuki Motors Co Ltd. 168.53

Sazgar Engineering Works Ltd. 184.66

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES:

Agriautos Industries Co. Ltd. 173.5

Atlas Battery Ltd. 74.51

General Tyre & Rubber Co. 48.05

Loads Limited. 11.93

Thal Limited. 235.17

CABLE & ELECTRICAL GOODS:

Pak Elektron Ltd. 17.26

Pakistan Cables Ltd.(XD) 101

Siemens (Pak) Eng. Co. Ltd. 653.33

WAVES Singer Pakistan Ltd. 20.95

CEMENT:

Attock Cement Pak Ltd.(XD) 75.76

Bestway Cement Limited.(XD) 89.1

Cherat Cement Co. Ltd. 31.05

D. G. Khan Cement Co. Ltd. 53.28

Dewan Cement Limited. 6.25

Fauji Cement Co Ltd.(XD) 15.06

Fecto Cement Ltd. 16.5

Flying Cement Company Ltd. 13.23

Gharibwal Cement Ltd. 9.34

Kohat Cement Co. Ltd. 50.57

Lucky Cement Limited.(XD) 352.66

Maple Leaf Cement Factory Ltd. 16.48

Pioneer Cement Ltd. 21.13

Power cement Limited 5

Safe Mix Concrete Ltd. 6.11

Thatta Cement Company Ltd. 7.44

CHEMICAL:

Agritech Limited 2.37

Akzo Nobel Pakistan Limited. 96

Archroma Pakistan Limited. 460

Bifo Industries Ltd. 157

Buxly Paints Ltd. 43

Colgate Palmolive (Pak) Ltd. 1942.51

Descon Oxychem Ltd. 15.19

DYNEA Pak 72

Engro Polymer & Chemicals Ltd. 26.04

Ghani Galobal Holding Limited. 7.77

ICI Pakistan Limited.(XD) 496

Ittehad Chemical Ltd. 18.7

Lotte Chemical Pakistan Ltd. 14.13

Nimir Resins Limited. 5.69

Pakistan Oxygen Limited. 125

Sardar Chemical IndustriesLtd. 11.5

Sitara Chemicals. 269

Sitara Peroxide Limited 16.38

CLOSE - END MUTUAL FUND:

Golden Arrow. 5.96

HBL Growth Fund 7.5

Tri - Star Mutual Fund Ltd. 2

COMMERCIAL BANKS:

Allied Bank Ltd. 86.95

Askari Bank Limited. 17.81

Bank Al-Habib Ltd. 65.92

Bank Alfalah Ltd. 42

Bank Of Punjab. 8.99

Bankislami Pakistan Ltd.(XR) 11

Faysal Bank Limited. 15.98

Habib Bank Limited.(XD) 124.07

Habib Metropolitn Bank Limited. 29

JS Bank Limited. 4.25

MCB Bank Limited. 167.97

Meezan Bank Limited. 73

National Bank Of Pakistan. 30.35

Silk Bank Limited. 0.83

Soneri Bank Ltd. 9.25

Standard Chartered Bank Pak Ltd.(XD) 22.6

Summit Bank Limited. 0.6

The Bank of Khyber. 11.12

United Bank Ltd. 140.14

ENGINEERING:

Ados Pakistan Limited. 18.24

Aisha Steel Mills Limited. 8.21

Amreli Steels Limited. 23.71

Bolan Casting Ltd. 33.55

Crescent Steel & Allied Product. 44.76

Dost Steels Ltd. 3.51

Drekkar Kingsway Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 1.79

International Industries Ltd.(XDXB) 73.85

International Steels Limited.(XD) 43.14

Ittefaq Iron Industries Limited. 6.81

KSB Pumps Co Ltd. 92.59

Mughal Iron & Steels Ind Ltd. 29.75

FERTILIZER:

Arif Habib Corporation Ltd. 21.2

Engro Corporation Limited.(XD) 268.35

Engro Fertilizers Limited.(XD) 67.89

Fatima Fertilizer Co Ltd.

25.68

Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. 15.27

Fauji Fertilizer Co. Ltd. 92.1

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS:

Al-Shaheer Corporation. 10.62

At-Tahur Ltd. 15.87

Clover Pakistan Limited. 63.89

Fauji Foods Limited. 11.21

Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. 59.23

Matco Foods Limited. 24.25

National Foods Ltd. 180.89

Quice Food Industries Ltd. 2.68

Treet Corporation Ltd. 14.62

Treet Corporation Ltd.(PTCs) 5

ZIL Limited. 85.73

GLASS & CERAMICS:

Baluchistan Glass Ltd. 3.39

Ghani Glass Ltd. 39.9

Ghani Global Glass Limited. 5.1

Ghani Value Glass Limited. 40.43

Shabbir Tiles and Ceramics Limited. 9.12

Tariq Glass. 72.85

INSURANCE:

Adamjee Insurance Co. Ltd. 28.95

Askari Life Assurance Company Ltd. 6.44

Atlas Insurance Limited. 50.11

Cresent Star Insurance Ltd. 1.25

EFU Life Assurance Ltd. 212.87

IGI Holdings Limited. 147.84

IGI Life Insurance Ltd. 16.31

Jubliee Life Insurance Co Ltd. 329.98

Pakistan General Insurance Co.[DEFAULTER SEGMENT] 2.78

Pakistan Reinsurance Comp. 18.65

PICIC Insurance Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 0.77

Premier Insurance Limited. 4

Reliance Insurance. 3.3

Shaheen Insurance Co Ltd. 3.33

United Insurance Company. 8.02

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.:

786 Investments Limited 28.61

Arif Habib Limited. 28.63

BIPL Securities Ltd. 8.05

Cyan Limited. 19.6

Dawood Equities Ltd. 2.48

Dawood Hercules Corporation Ltd. 119.25

Escorts Investment Bank Ltd. 9.3

First Capital Sec.Corp. Ltd. 0.82

First Credit & Investment Bank Ltd. 3

First Dawood Investment Bank Ltd. 1.34

First National Equities Limited. 4.81

Invest Capital Investment Bank Ltd. 0.79

Jahangir Siddiqui & Company Ltd. 8.65

JS Global Capital Limited. 53

Next Capital Limited. 5

Pakistan Stock Exchange Limited. 9.08

Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. 0.63

Trust Investment Bank Ltd. 1.1

LEASING COMPANIES:

Orix Leasing Pakistan Ltd. 26.23

Saudi Pak Leasing Co. [DEFAULTER SEGMENT] 1.09

Security Leasing Corp. 2.3

LEATHER & TANNERIES:

Bata Pakistan Ltd. 1307.25

Leather Up Ltd. 13.1

MISCELLANEOUS:

AKD Capital Limited. 79.79

Al-Khair Gadoon Ltd. 7.27

ECOPAK Limited. 13.4

GOC (PAK) Limited. 55

MACPAC Films Limited. 10.85

Olympia Mills Limited. 9

Pace (Pakistan) Ltd. 1.41

Shifa Int. Hospital Ltd. 213.57

Siddiqsons Tin Plate Ltd. 10.18

Synthetic Products Enterprises Ltd. 16.5

TPL Properties Limited. 9.45

Tri-Pack Films Ltd. 52.38

United Brands Limited. 13

United Distributors Pakistan. 26.6

MODARABAS:

B.R.R. Guardian Modaraba. 7.17

First Elite Capital Mod. 1.25

First Habib Mod. 10.18

First Paramount Mod. 5.91

First Punjab Mod. 1.97

First UDL Mod. 5.25

Orix Modaraba. 16.96

Sindh Modaraba. 9

Unicap Modaraba. [DEFAULTER SEGMENT] 0.87

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES:

Mari Petroleum Company Ltd. 906.23

Oil & Gas Development Company Ltd. 121.37

Pakistan Oilfields Limited.(XD) 370.08

Pakistan Petroleum Limited. 134.61

OIL & GAS MARKETING COMPANIES:

Attock Petroleum Limited. 309.9

Burshane LPG (Pakistan) Limited. 22.8

Hascol Petroleum Ltd. 21.32

Hi-Tech Lubricants Limited. 26.24

Pakistan State Oil Co Ltd. 162.1

Shell Pakistan Ltd. 135

Sui Northern Gas Pipe Line Ltd. 61.79

Sui Southern Gas Co Ltd. 17.49