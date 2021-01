Pakistan Stock Exchange PSX Closing Rates (part 2) 13 Jan 2021

(@ChaudhryMAli88)

[DEFAULTER SEGMENT]2.16 Colony Textile Mills Ltd.5.12 Crescent Cotton Mills Limited.47 D. S. Industries Ltd.3.22 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd.2.47 Din Textile Mills Ltd.50 Elahi Cotton Mills Ltd.32.4 Ellcot Spinning Mills Ltd.117.95 Gadoon Textile Mills Ltd.229.89 Hira Textile Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]3.7 Idrees Textile Mills Ltd.16 Indus Dyeing & Manufacturing.550 J. A. Textile Mills Ltd.7.5 J. K. Spinning Mills Ltd.44 Khurshid Spinning Mills Ltd.14.83 Kohinoor Spinning Mills Ltd.4.1 Landmark Spinning Mills Limite [DEFAULTER SEGMENT]15.5 Maqbool Textile Mills Ltd.28.73 Nagina Cotton Mills Ltd.46.77 Nazir Cotton Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]3.67 Premium Textile Mills Ltd.287 Ravi Textile Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]10.95 Ruby Textile Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]8 Saif Textile Mills Ltd.16.77 Sally Textile Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]4.99 Sana Industries Ltd.60 Saritow Spinning Mills Ltd.9.23 Service Textile Mills Ltd.16 Shadab Textile Mills Ltd.35.8 Tata Textile Mills Ltd.52 TEXTILE WEAVING: Samin Textiles Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]7.48 Service Fabrics Ltd.13.15 Yousuf Weaving Mills Limited.4.72 Zephyr Textile Limited.14 TOBACCO: Khyber Tobacco Co. Ltd.524.35 Pakistan Tobacco Co Ltd.1607.02 Philip Morris (Pakistan)Ltd.1510 TRANSPORT: Pak International Airline Corp Ltd4.89 Pakistan Int.Container Terminal.174.29 Pakistan Intl. Bulk Terminal Ltd.13.18 Pakistan National Shipping Co.93.11 VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES: Punjab Oil Mills Ltd.233.32 S .S . Oil Mills Ltd.91.37 Unity Foods Limited.32.3 WOOLLEN: Bannu Woollen Mills Limited.55.19 Bunnys Limited55.12 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: Dolmen City REIT.10.7 EXCHANGE TRADED FUNDS: Meezan Pakistan ETF11.97 NBP Pakistan Growth ETF11.83 UBL Pakistan Enterprise ETF.14.6 FUTURE CONTRACTS: AICL JAN44.3 ASTL JAN48.83 AKBL JAN23.7 ATRL JAN184.29 AVN JAN93.71 BAHL JAN77.67 BAFL JAN37 BOP JAN9.88 CEPB JAN123.96 CHCC JAN145.29 DGKC JAN114.39 DOL JAN37.18 ENGRO JAN319 EFERT JAN67.36 EPCL JAN49.13 FCCL JAN21.59 FFBL JAN26.27 FEROZ JAN334.17 GTYR JAN81.68 GHNI JAN316.26 GHNL JAN115.3 GATM JAN40.32 HBL JAN143.55 HASCOL JAN15.07 HUBC JAN85.78 INIL JAN209.08 ISL JAN95.12 KEL JAN4.32 KAPCO JAN36.87 LOTCHEM JAN16.56 LUCK JAN707.49 MLCF JAN44.5 MCB JAN200.99 MEBL JAN113.12 MUGHAL JAN81.31 NBP JAN43.61 NRL JAN406.26 NETSOL JAN198.89 NCL JAN48.84 NML JAN116.84 OGDC JAN116.02 PAEL JAN41.48 PSMC JAN225.73 PIBTL JAN13.29 PPL JAN98.88 PRL JAN25.97 PSO JAN239.02 PIOC JAN111.87 POWER JAN11.06 SNGP JAN47.06 SSGC JAN15.6 TGL JAN91.11 SEARL JAN265.73 TREET JAN32.55 TRG JAN96.72 UBL JAN139.59 UNITY JAN32.57

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jan, 2021 ):PAPER & BOARD: Century Paper & Board Mills.123.11 Cherat Packaging Limited.221.42 Merit Packaging Ltd.16.72 Packages Ltd.560.2 Roshan Packages Limited.43.73 Security Papers Ltd.179.87 PHARMACEUTICALS: Abbott Laboratories Pak Ltd.739.46 AGP Limited.114.29 Ferozsons Laboratories Ltd.330.76 Glaxo SmithKline Healthcare Pak Ltd.271.19 Glaxo SmithKline Pakistan Ltd.189.16 Highnoon Laboratories Ltd.630.08 IBL HealthCare Limited.118.87 Macter International Limited.160 Sanofi Aventis Pakistan Ltd.750.1 The Searle Company Ltd.264.16 Wyeth Pakistan Limited.996 POWER GENERATION & DISTRIBUTION: Arshad Energy Limited.[DEFAULTER SEGMENT]10.75 Engro Powergen Qadirpur Ltd.21.69 Hub Power Company Limited.85.35 K Electric Limited.4.27 Kohinoor Energy Ltd.33.73 Kohinoor Power Co Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]3.79 Kot Addu Power Company.36.64 LALPIR Power Limited.17.28 Nishat Chunian Power Ltd.19.25 Nishat Power Limited.27.34 Pakgen Power Limited.25.6 Saif Power Ltd.15.22 Sitara Enengy Ltd.16.8 Tri Star Power Ltd.4.99 REFINERY: Attock Refinery Limited.182.84 BYCO Petroleum Pak Ltd.9.96 National Refinary Ltd.403.5 Pakistan Refinery Ltd.25.8 SUGAR & ALLIED INDUSTRIES: Abdullah Shah Ghazi Suger Mills Ltd.6.28 Adam Sugar Mills Limited.[DEFAULTER SEGMENT]25 Al Abbas Sugar Mills Ltd.351.3 Al Noor Sugar Mills Ltd.55.52 Chashma Sugar Mills Ltd.102 Dewan Sugar Mills Ltd.[DEFAULTER SEGMENT]3.27 Faran Sugar Mills Ltd.42.83 Habib Rice Product Ltd.33.68 Habib Sugar Mills Ltd.(XD)31.01 Husein Sugar Mills Limited.17.62 Imperial Limited [DEFAULTER SEGMENT]26.87 J. D. W. Sugar Mills Ltd.236.37 Jauharabad Sugar Mills Ltd.26 Mehran Sugar Mills Ltd.58.9 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd.97.07 Sakrand Sugar Mills Ltd.10.91 Shahmurad Sugar Mills Ltd.109.01 Shahtaj Sugar Mills Ltd.62.4 Shakarganj Limited.39.25 Sindh Abadgars Sugar Mills Ltd.14.14 Tandliawala Sugar Mills Ltd.151.55 Thal Industries Corporation Ltd.279.85 SYNTHETIC & RAYON: Gatron (Industries) Ltd.561.82 Pakistan Synthentics Ltd.19.92 Rupali Polyester Ltd.29.31 Tri Star Polyester Ltd.10.36 TECHNOLOGY & COMMUNICATION: Avanceon Limited.92.9 Hum Network Limited.7.72 Media Times Limited.1.89 NetSol Technologies Ltd.196.74 Pak Datacom Limited.(XDXB)109.46 Pakistan Telecommunication Co.9.92 Systems Limited.450.96 Telecard Ltd.2.54 TPL CORP Limited.7.22 TPL Trakker Limited.9.97 TRG Pakistan Ltd.95.81 Worldcall Telecom Ltd.1.19 TEXTILE COMPOSITE: Artistic Denim Mills Limited.138.16 Aruj Industries Limited.16.92 Azgard Nine Limited.29.35 Bhanero Textile Mills Ltd.858.44 Bleesed Textile Ltd.325 Crescent Textile Mills Ltd.36.85 Dawood Lawrencepur Ltd.239.97 Feroze1888 Mills Ltd.123.86 Ghazi Fabrics International Ltd.5.5 Gul Ahmed Textile Mills Ltd.40.6 Hafiz Limited.115 Hala Enterprises Limited7.82 Interloop Limited.74.17 International Knitwear Ltd.17.4 Jubilee Spinning & Weaving Mil [DEFAULTER SEGMENT]5.05 Kohinoor Industries Ltd.8.97 Kohinoor Mills Ltd.38.47 Kohinoor Textile Mills Ltd.70.82 Mian Textile Industries Ltd.

