Paper & Board rates in Pakistan 21 Feb 2020

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Feb, 2020 ):Baluchistan Particle Board Ltd [DEFAULTER SEGMENT] 6.8 Century Paper & Board Mills. 55.24 Cherat Packaging Limited.

93.68 Merit Packaging Ltd. 11.39 Packages Ltd. 382.5 Roshan Packages Limited. 19.11 Security Papers Ltd.

133.1 PHARMACEUTICALS: Abbott Laboratories Pak Ltd. 380.08 AGP Limited. 101.64 Ferozsons Laboratories Ltd. 196.15 Glaxo SmithKline Healthcare Pak Ltd.

222.12 Glaxo SmithKline Pakistan Ltd. 168.66 Highnoon Laboratories Ltd. 529.99 IBL HealthCare Limited. 65.21 Otsuka Pakistan Ltd.

349.99 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd. 630 The Searle Company Ltd. 172.25 POWER GENERATION & DISTRIBUTION: Altern Energy Ltd.

29 Arshad Energy Limited. 6.5 Engro Powergen Qadirpur Ltd. 22.01 Hub Power Company Limited. 98.3 K-Electric Limited.

4.07 Kohinoor Energy Ltd. 33.64 Kot Addu Power Company. 26.78 LALPIR Power Limited. 13 Nishat Chunian Power Ltd.

16 Nishat Power Limited. 25 Pakgen Power Limited. 15.18 Saif Power Ltd. 20 Tri -Star Power Ltd.

3.19 REFINERY: Attock Refinery Limited. 96.5 BYCO Petroleum Pak Ltd. 7.35 National Refinary Ltd. 118.13 Pakistan Refinery Ltd.

21.77 SUGAR & ALLIED INDUSTRIES: Abdullah Shaha Ghazi Suger Mills Ltd. 2.83 Adam Sugar Mills Limited. 18.94 Al-Abbas Sugar Mills Ltd.

219 Chashma Sugar Mills Ltd.(XD) 64.87 Dewan Sugar Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 2.98 Habib Sugar Mills Ltd. 32.8 Husein Sugar Mills Limited.(XDXB) 18.61 Imperial Sugar Limited.

[DEFAULTER SEGMENT] 15.33 Jauharabad Sugar Mills Ltd. 18.7 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd. 76.07 Sakrand Sugar Mills Ltd. 12.62 Shahmurad Sugar Mills Ltd.

95.9 Shahtaj Suger Mills Ltd. 79 SYNTHETIC & RAYON: Ibrahim Fibre Limited. 60.01 Pakistan Synthentics Ltd. 20.49 Tri-Star Polyester Ltd.

8.3 TECHNOLOGY & COMMUNICATION: Avanceon Limited. 36.56 Hum Network Limited. 2.82 Media Times Limited. 1.08 NetSol Technologies Ltd.

58.25 Pakistan Telecommunication Co. 8.93 Systems Limited. 148.83 Telecard Ltd. 1.42 TPL CORP Limited.

4.7 TRG Pakistan Ltd. 25.06 Worldcall Telecom Ltd. 0.94 TEXTILE COMPOSITE: Azgard Nine Limited.(XR) 12.94 Crescent Textile Mills Ltd.

24.13 Dawood Lawrencepur Ltd. 198.13 Feroze1888 Mills Ltd. 100.8 Gul Ahmed Textile Mills Ltd. 43.81 Interloop Limited.

56.57 International Knitwear Ltd. 15 Jubilee Spinning & Weaving Mil [DEFAULTER SEGMENT] 4.24 Kohinoor Industries Ltd.

3.36 Kohinoor Mills Ltd. 50.83 Kohinoor Textile Mills Ltd. 41.4 Mian Textile Industries Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 13.42 Nishat (Chunia) Ltd.

42.52 Nishat Mills Ltd. 105.14 Quetta Textile Mills Ltd. 6.75 Redco Textile Ltd. 6.95 Reliance Weaving Mills Ltd.

30.26 Sapphire Fibres Mills Ltd.

707.01 Sapphire Textile Mills Ltd. 887.95 Suraj Cotton Mills Ltd. 156 Towellers Ltd.

102 TEXTILE SPINNING: Amtex Limited. [DEFAULTER SEGMENT] 0.88 Asim Textile Mills Ltd. 6.87 Bilal Fibres Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 1.43 Chakwal Spinning Mills Limited.

1.98 Colony Textile Mills Ltd. 3.14 D. S. Industries Ltd. 1.89 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd. 1.9 Din Textile Mills Ltd.

59.21 Hira Textile Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 2.76 J. A. Textile Mills Ltd. 4.05 Khurshid Spinning Mills Ltd. 9.39 Kohinoor Spinning Mills Ltd.

2 Landmark Spinning Mills Limite [DEFAULTER SEGMENT] 12.94 Maqbool Textile Mills Ltd.(XD) 44.69 Nazir Cotton Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 3.97 Premium Textile Mills Ltd.

260 Ruby Textile Mills Ltd. 9.33 Saritow Spinning Mills Ltd. 3.76 Service Textile Mills Ltd. 10.95 TEXTILE WEAVING: Samin Textiles Ltd.

3.72 Service Fabrics Ltd. 4.29 Yousuf Weaving Mills Limited. 4.18 Zephyr Textile Limited. 7.01 TOBACCO: Khyber Tobacco Co.

Ltd. 269.39 Philip Morris (Pakistan)Ltd. 2488.85 TRANSPORT: Pak International Airline Corp Ltd 5.79 Pakistan Intl. Bulk Terminal Ltd.

11.02 Pakistan National Shipping Co. 80.27 VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES: Unity Foods Limited. 14.27 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: Dolmen City REIT.(XD) 12.34 FUTURE CONTRACTS: ASTL-FEB 33.29 ATRL-FEB 96.71 BOP-FEB 13.07 CHCC-FEB 54.38 DGKC-FEB 68.74 DOL-FEB 22.24 ENGRO-FEB 325.85 EFERT-FEB 65.7 EPCL-FEB 31.82 FCCL-FEB 15.38 FFBL-FEB 18.35 FFC-FEB 107 FFL-FEB 11.88 FCEPL-FEB 69.45 GTYR-FEB 50.45 GATM-FEB 44.04 HBL-FEB 166.83 HASCOL-FEB 22.45 HUBC-FEB 97.88 INIL-FEB 100.15 ISL-FEB 49.15 KEL-FEB 4.08 KAPCO-FEB 26.79 LOTCHEM-FEB 13.66 LUCK-FEB 489.93 MLCF-FEB 23.72 MCB-FEB 208 MEBL-FEB 99.03 MUGHAL-FEB 40.15 NBP-FEB 43.06 NRL-FEB 118.24 NETSOL-FEB 58.46 NCL-FEB 42.55 NML-FEB 104.8 OGDC-FEB 131.75 PAEL-FEB 24.76 PIBTL-FEB 11.04 POL-FEB 405.55 PPL-FEB 128.69 PSO-FEB 182.39 PIOC-FEB 28.16 SSGC-FEB 17.97 SEARL-FEB 172.65 TRG-FEB 25.19 UBL-FEB 172.33 UNITY-FEB 14.31