Paper & Board rates in Pakistan 24 July 2019

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2019 ):Baluchistan Particle Board Ltd [DEFAULTER SEGMENT] 1.54 Century Paper & Board Mills. 26 Cherat Packaging Limited.

58.27 Merit Packaging Ltd. 29.16 Packages Ltd. 276 Roshan Packages Limited. 11.58 PHARMACEUTICALS: Abbot Laboratories Pak Ltd.

373.98 AGP Limited. 59.66 Ferozsons Laboratories Ltd. 112.66 Glaxo SmithKline Pakistan Ltd. 91.87 Highnoon Laboratories Ltd.

235.67 Otsuka Pakistan Ltd. 213 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd. 524 The Searle Company Ltd. 133.88 POWER GENERATION & DISTRIBUTION: Altern Energy Ltd.

30 Engro Powergen Qadirpur Ltd. 20.9 Hub Power Company Limited. 72 K-Electric Limited. 3.62 Kot Addu Power Company.

32.5 LALPIR Power Limited. 12 Nishat Chunian Power Ltd. 16.9 Nishat Power Limited. 24 Pakgen Power Limited. 12.9 Saif Power Ltd.

17 Tri -Star Power Ltd. 1.85 REFINERY: Attock Refinery Limited. 72.14 BYCO Petroleum Pak Ltd. 5.57 National Refinary Ltd.

93.93 Pakistan Refinery Ltd. 14.34 SUGAR & ALLIED INDUSTRIES: Abdullah Shaha Ghazi Suger Mills Ltd. 1.95 Adam Sugar Mills Limited. 16.19 Al-Abbas Sugar Mills Ltd.(XD) 189.4 Ansari Sugar Mills Ltd.

[DEFAULTER SEGMENT] 3.41 Chashma Sugar Mills Ltd 37.4 Dewan Sugar Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 1.8 Habib Sugar Mills Ltd. 29.5 Haseeb Waqas Sugar Mills Limit 2.5 Husein Sugar Mills Limited.

14.5 Imperial Sugar Limited. [DEFAULTER SEGMENT] 12.48 Jauharabad Sugar Mills Ltd. 14.8 Noon Sugar Mills Ltd.(XD) 60.8 Sakrand Sugar Mills Ltd.

11.58 Shahmurad Sugar Mills Ltd. 81.16 SYNTHETIC & RAYON: Ibrahim Fibre Limited. 60 Pakistan Synthentics Ltd. 23.9 Tri-Star Polyester Ltd.

8.76 TECHNOLOGY & COMMUNICATION: Avanceon Limited. 39.42 Hum Network Limited. 3.15 Media Times Limited. 0.69 NetSol Technologies Ltd.

60.85 Pakistan Telecommunication Co. 7.24 Systems Limited. 90.33 Telecard Ltd. 1 TPL CORP Limited. 3.61 TRG Pakistan Ltd.

13.35 Worldcall Telecom Ltd. 0.61 TEXTILE COMPOSITE: Azgard Nine Limited 8.25 Feroze1888 Mills Ltd. 99.35 Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

39.51 Interloop Limited. 39.87 Kohinoor Textile Mills Ltd. 20.52 Nishat (Chunia) Ltd.(XD) 27.93 Nishat Mills Ltd. 76.78 Redco Textile Ltd.

2 Reliance Weaving Mills Ltd. 23.99 Safa Textiles Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 2 SFL Limited. 160 TEXTILE SPINNING: Amtex Limited.

[DEFAULTER SEGMENT] 0.53 Bilal Fibres Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 1 Chakwal Spinning Mills Limited. 1.5 Colony Textile Mills Ltd. 2.36 D. S. Industries Ltd.

1.2 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd. 1.44 Gadoon Textile Mills Ltd. 129.55 Hira Textile Mills Ltd. 3.15 J. A. Textile Mills Ltd.

3.25 Kohinoor Spinning Mills Ltd. 1.11 Nazir Cotton Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 2.69 Ravi Textile Mills Ltd. [DEFAULTER SEGMENT] 4.45 Salfi Textile Mills Ltd.

128.5 Saritow Spinning Mills Ltd. 3.5 Tata Textile Mills Ltd. 24.93 TEXTILE WEAVING: Service Fabrics Ltd. 2.3 Yousuf Weaving Mills Limited.

1.6 TOBACCO: Khyber Tobacco Co. Ltd. 152.47 TRANSPORT: Pak International Airline Corp Ltd [DEFAULTER SEGMENT] 4.95 Pakistan Int.Container Terminal.

160 Pakistan Intl. Bulk Terminal Ltd. 7.71 Pakistan National Shipping Co. 64.73 VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES: S .S . Oil Mills Ltd. 20.5 Unity Foods Limited.

9.72 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: Dolmen City REIT. 9.77 FUTURE CONTRACTS: Amreli Steels Limited. 20.72 Amreli Steels Limited.

20.07 Askari Bank Limited. 19.

25 Askari Bank Limited. 19.15 Attock Refinery Limited. 72.76 Attock Refinery Limited.

72.44 Bank Alfalah Ltd. 40.5 Bank Of Punjab. 7.92 Bank Of Punjab. 7.83 Cherat Cement Co. Ltd.

32 Cherat Cement Co. Ltd. 32.2 D. G. Khan Cement Co. Ltd. 47.81 D. G. Khan Cement Co. Ltd. 47.81 Descon Oxychem Ltd.

14.35 Descon Oxychem Ltd. 14.5 Engro Corporation Limited. 252.51 Engro Corporation Limited. 252.71 Engro Fertilizers Limited.

65.3 Engro Fertilizers Limited. 64.9 Engro Polymer & Chemicals Ltd. 26.98 Engro Polymer & Chemicals Ltd. 26.85 Fauji Cement Co Ltd.

14.37 Fauji Cement Co Ltd. 14.31 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. 17.29 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. 17.57 Fauji Fertilizer Co.

Ltd. 96.01 Fauji Fertilizer Co. Ltd. 96.59 Fauji Foods Limited. 10.51 Fauji Foods Limited. 10.55 Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd.

51.7 Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. 51.51 General Tyre & Rubber Co. 41.13 General Tyre & Rubber Co. 42.01 Ghandhara Industries Ltd. 65.6 Ghandhara Industries Ltd.

66.25 Ghandhara Nissan Ltd. 40.34 Gul Ahmed Textile Mills Ltd. 39.55 Gul Ahmed Textile Mills Ltd. 40 Habib Bank Limited 119.58 Habib Bank Limited 119.87 Hascol Petroleum Ltd.

52.61 Hascol Petroleum Ltd. 52.54 Hub Power Company Limited. 71.75 Hub Power Company Limited. 71.75 International Industries Ltd.

71.15 International Industries Ltd. 71.49 International Steels Limited. 30.74 International Steels Limited. 31.12 K-Electric Limited. 3.62 K-Electric Limited.

3.66 Kot Addu Power Company. 32.05 Kot Addu Power Company. 33.18 Lotte Chemical Pakistan Ltd. 16.52 Lotte Chemical Pakistan Ltd.

16.38 Lucky Cement Limited. 385.22 Lucky Cement Limited. 385.54 Maple Leaf Cement Factory Ltd. 19.95 Maple Leaf Cement Factory Ltd.

19.81 MCB Bank Limited. 175.01 Mughal Iron & Steels Ind Ltd. 21.2 Mughal Iron & Steels Ind Ltd. 21.48 National Bank Of Pakistan.

34.81 National Bank Of Pakistan. 35.2 National Refinary Ltd. 93.86 National Refinary Ltd. 94.38 NetSol Technologies Ltd.

61.92 NetSol Technologies Ltd. 61 Nishat (Chunia) Ltd. 28.29 Nishat (Chunia) Ltd. 27.93 Nishat Mills Ltd. 76.89 Nishat Mills Ltd.

76.61 Oil & Gas Development Company Ltd. 128.05 Oil & Gas Development Company Ltd. 128.86 Pak Elektron Ltd. 16.3 Pak Elektron Ltd.

16.42 Pak Suzuki Motors Co Ltd. 184.11 Pak Suzuki Motors Co Ltd. 166.12 Pakistan Intl. Bulk Terminal Ltd. 7.7 Pakistan Intl.

Bulk Terminal Ltd. 7.78 Pakistan Oilfields Limited. 390.63 Pakistan Oilfields Limited. 388.7 Pakistan Petroleum Limited. 134.05 Pakistan Petroleum Limited.

134.97 Pakistan Refinery Ltd. 14.35 Pakistan Refinery Ltd. 14.7 Pakistan State Oil Co Ltd. 154.59 Pakistan State Oil Co Ltd.

154.92 Pioneer Cement Ltd. 20.81 Pioneer Cement Ltd. 21.05 Power cement Limited 5.87 Power cement Limited 5.97 Siddiqsons Tin Plate Ltd.

8.91 Siddiqsons Tin Plate Ltd. 8.8 Sui Southern Gas Co Ltd. 19.29 Sui Southern Gas Co Ltd. 19.46 The Searle Company Ltd.

133.74 The Searle Company Ltd. 132.91 TRG Pakistan Ltd. 13.54 TRG Pakistan Ltd. 13.3 United Bank Ltd.

149.06 United Bank Ltd. 149.9 Unity Foods Limited. 9.75 Unity Foods Limited. 9.85 WAVES Singer Pakistan Ltd. 19.98