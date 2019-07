The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report 01 July 2019

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jul, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Nordic Basel D. Mogas Alpine 30/06/19

OP-II Chemroute Sun D. Base Oil Alpine 30/06/19

ALONG SIDE (East Wharves):

4 Team Samba D. Seeds Northsatr 22/06/19

5 Zea Singapore D. Gen.Cargo Delta 30/06/19

10/11 Avra D. Gen.Cargo Sea Hawks 29/06/19

11/12 Kiran Europe D. DAP WMA Shipcare 30/06/19

12/13 Seacon Singapore D. Steel Aaras-SH. 28/06/19

14/15 Nasco Pearl L. Rice East Wind 11/06/19

15/16 Cl Tiffany D. Cannola OC-Services 21/06/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant.........

ALONG SIDE(PDWCP):

SAPT-3 Hyundai Oakland D. L. Cnt. U.M.A 30/06/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant............

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Beijing Bridge D. L. Cnt. OC-Sea SHP. 29/06/19

28/29 Diyala D. L. Cnt. X-Press Feeder 30/06/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS)

Greenwich Bridge OC-Network 01/07/19 Not Sched 1000 Cnt.

Xin Hong Kong COSCO 03/07/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Xin Mei Zhou COSCO 04/07/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Decent Green Pak 06/07/19 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

MS Tiger COSCO 07/07/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

CONTAINER (GEARED)

Szczecin Trader Golden 05/07/19 Not Sched 611 Units 350 Units

GENERAL CARGO:

Isuzu GAC 01/07/19 Not Sched 1,698 Steel Nill

ROCK/PHOSPHATE:

Queen Jhansi Coastal 02/07/19 Not Sched 53,850 Nill

CLINKER:

Grace Argonaftis 01/07/19 Not Sched Nil 34,300 Clinkers

OIL TANKER:

Ardmore Seavantage Apline 02/07/19 Not Sched Nil 25,000 Naphtha

Hafnia Australia GAC 04/07/19 Not Sched 10,000 Jet A-1 Nill

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Glovis Melody Clinker Bulk-SH. -- 30/06/19 10:35 -

V Fulmar Fertilizer Bulk-SH. -- 30/06/19 01:55 1

Hua Xing Long General Cargo GAC -- 28/06/19 07:45 -

Quetta Oil Tanker PNSC -- 30/06/19 16:54 -

LEGEND

1 Shifted From B.No. 11/12 TO O/A