The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jul, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Gulf Horizon D. Mogas Alpine 30/07/19

OP-II Sti Soho L. Naptha Alpine 30/07/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Ogino Park L. Ethanol East Wind 28/07/19

11/12 Gravity D. Dap Pak Liner 29/07/19

12/13 Iron Lady V D. Dap Bulk-Sh. 22/07/19

14/15 Hyderabad D. Dap Bulk-Sh. 19/07/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Cosco Hong Kong D. L. Cnt. COSCO 30/07/19

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 29/07/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Carl Schulte D. L. Cnt. COSCO 30/07/19

SAPT-4 APL Singapore D. L. Cnt. CMA CGM Pak 31/07/19

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Opec Fortune D. Chemical East Wind 28/07/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 YM Bamboo D. L. Cnt. Inshipping 30/09/19

28/29 Diyala D. L. Cnt. X-Press Feeder 28/07/19

29/30 As Paola D. L. Cnt. Gen.Maritime 29/07/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

COSCO Japan COSCO 31/07/19 Not Sched 1,000 Cnt. 1,000 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 01/08/19 Not Sched 900 Cnt.

1,000 Cnt.

MP the Belichick OC-Sea 03/08/19 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

MS Tiger Cosco 04/08/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Kota Karim P-Delta 05/08/19 Not sched 300 Cnt. 400 Cnt.

ER Felixstowe Cosco 07/08/19 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Polo Golden 04/08/19 Not Sched 528 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Jule Project-Sh 04/08/19 Not Sched 279 G.C Nil

Da Zhi COSCO 12/08/19 Not Sched 2,448 G.C Nil

CLINER:

Bunun Dynasty Bulk-SH 31/07/19 Not Sched Nil 36,253

Sam Lion Sea Trade-Sh 31/07/19 Not Sched Nil 55,000

OIL TAKNER:

Quetta PNSC 31/07/19 Not Sched 72,000 Crude oil Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Kiran Europe Fertilizer WMA Shipcare -- 17/07/19 03:25 1

Petali Lady Oil Tanker Alpine -- 19/07/19 19:48 -

Ocean Jupiter Oil Tanker Alpine -- 25/07/19 10:42 -

Scot Bayern Oil Tanker East Wind -- 28/07/19 07:30 2

Chemroute Pegasus Oil Tanker Alpine -- 28/07/19 13:00 -

Lahore Oil Tanker PNSC -- 29/07/19 16:30 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No.11/12 To O/A.

2 Shifted from berth No. 24