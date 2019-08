The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

(@imziishan)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Thursday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Aug, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Chembulk Yokohama D. Chemical Alpine 21/08/19

5 Grace L. Clinkers Argonaftis 20/18/19

10/11 Navios Sagittarius D. Meal Bulk-Sh. 16/08/19

12/13 Flc Fortune D. Clinkers OC-Services 21/08/19

15/16 Gravity D. Dap Pak Liner 18/07/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 APL England D. L. Cnt. CMA CGM Pak.21/08/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Seaspan Yangtze D. L. Cnt. Hapag Llyd 21/08/19

SAPT-4 CMA CGM Media D. L. Cnt. CMA CGM Pak.21/08/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant.....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant....

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Kong Que Zuo COSCO 26/08/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 26/08/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Xin Hong Kong COSCO 28/08/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

CSCL Asia COSCO 29/08/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Wehr Schulau Golden 22/08/19 Not Sched 297 Cnt. 500 Cnt.

Szczecin Trader Golden 27/08/19 Not Sched 309 Units 330 Units

GENERAL CARGO:

Zea Tokyo Delta 29/08/19 Not Sched 152 MT Nil

CLINKER:

Zhong Yu 89 Crystal Sea 24/08/19 Not Sched Nil 52,700

SEEDS:

Teo Northsatr 22/08/19 Not Sched 27,500 Seeds Nil

OIL TANKER:

Chemroad Echo Alpine 21/08/19 Not Sched 5,000 Base Oil Nil

Chemtrans Oceanic Alpine 22/08/19 Not Sched 50,000 Mogas Nil

Olivia OC.World 22/08/19 Not Sched 3,300 Base Oil Nil

Nave Rigel Gac 23/08/19 Not Sched 49,779 Gasoline Nil

Sapsan GAC 23/08/19 Not Sched 22,000 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Xin Los Angeles Container Ships COSCO Sapt-4 21/08/19 22:12 -

Iron Baron V Fertilizer Bulk-Sh. -- 21/08/19 08:15 1

Ever Progress General Cargo Facilities -- 22/08/19 01:40 2

Torm Hellerup Oil Tanker GAC -- 16/08/19 17:45 3

LEGEND:

1 Shifted from B.No.12/13 FM-2.

2 Shifted from B.No.11/12 O/A.

3 Shifted from OP-II