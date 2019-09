The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report 05 September 2019

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Sep, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Thursday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Kudos D. Crude Oil PNSC 05/09/19

OP-II C Rock D. Chemical East Wind 04/09/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Camila Spirit D. Chemical Wilhelmsen 05/09/19

10/11 Navios Sagittarius D. Meal Bulk-Sh. 16/08/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 GSL Eleni D. Av. Gas Oil Maersk-Pak 05/09/19

SAPT-4 Athenian D. L. Cnt. Hapag Llyd 05/09/19

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Teo D. Seeds Northsatr 22/08/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Oocl Chicago D. L. Cnt. Oocl Pak 03/09/19

28/29 Kota Cabar D. L. Cnt. P-Delta 03/09/19

29/30 Colette D. L. Cnt. Gen.Maritime 03/09/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Indonesia COSCO 05/09/19 Not Sched 2000 Cnt. 2000 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 05/09/19 Not Sched 900 Cnt.

1000 Cnt.

CSCL Sydney COSCO 07/09/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Carl Schulte COSCO 10/09/19 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Kong Que Zuo COSCO 10/09/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Cosco Hong Kong COSCO 11/09/19 Not Sched 800 Cnt. 800 Cnt.

Cosco Japan COSCO 11/09/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

COSCO Thailand COSCO 12/09/19 Not Sched 2000 Cnt. 2000 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Ubena Golden 11/09/19 Not Sched 670 Cnt. 400 Cnt.

GENERAL CARGO:

Zea Tokyo Delta 09/09/19 Not Sched 152 MT Nil

Han De Facilities 11/09/19 Not Sched Nil 712 G.C

CLINKER:

Sam Lion OC-Services 09/09/19 Not Sched Nil 55,000

OIL TANKER:

Torm Atlantic Alpine 05/09/19 Not Sched Nil 40,000 Naptha

Pacific Sarah GAC 08/09/19 Not Sched 61,900 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Lahore Oil Tanker PNSC -- 01/09/19 09:24 -

Polar Cod Oil Tanker Aaras-Sh. -- 04/09/19 22:50 -