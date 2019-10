The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

(@imziishan)

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Oct, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant...

ALONG SIDE (East Wharves):

4 Red Fin L. Clinkers OC-Services 01/10/19

5 ALentejo D. Dap Bulk-Sh. 24/09/19

10/11 GDF Suez North Sea D. Dap Bulk-Sh. 19/09/19

11/12 Seacon 7 D. Gen.Cargo Sea Hawks 01/10/19

13/14 Josco Hangzhou D. Dap Bulk-Sh. 25/09/19

14/15 Huanghai Developer D. Gen.Cargo Sea Hawks 01/10/19

16/17 Clipper Endeavour D. Dap BUlk-Sh. 28/09/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Apl England D. L. Cnt. CMA CGM Pak. 02/10/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-4 Charlotte Schulte D. L. Cnt. Sharaf-SH. 01/10/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant.....

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Mol Grandeur OC-Network 03/10/19 Not Sched 900 Cnt.

1000 Cnt.

Xin Los Angeles COSCO 03/10/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Nilam P-Delta 07/10/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 14/10/19 Not Sched 1800 Cnt. 1800 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Wehr Schulau Golden 04/10/19 Not Sched 268 Cnt. 500 Cnt.

GENERAL CARGO:

Han De Facilities 01/10/19 Not Sched Nil 712 G.C

FERTILIZER:

Halil Sahin WMA Shipcare 03/10/19 Not Sched 33,000 DAP Nil

Akij Noble Bulk-Sh. 04/10/19 Not Sched 47,100 DAP Nil

CLINKER:

Marie Grace Crystal Sea 02/10/19 Not Sched Nil 50,000

OIL TANKER:

Karachi PNSC 03/10/19 Not Sched 73,000 Crude Oil Nil

Pacific Sarah GAC 04/10/19 Not Sched 35,002 Gasoline Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Justice Victoria Oil Tanker PNSC -- 26/09/19 09:35 1

Atlantic Manzanillo Oil Tanker OC-Services -- 02/10/19 02:16 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No.Op-2 O/A.