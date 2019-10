The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report 09 October 2019

The Karachi Port Trust (KPT) issued

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Oct, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta D. Crude Oil PNSC 08/10/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Al Mahboobah D. Chemical Wilhelmsen 08/10/19

1 Nilufer Sultan D. Chemical East Wind 06/10/19

2 Scot Hamburg D. Chemical East Wind 07/10/19

4 Halil Sahin D. Dap WMA Shipcare 06/10/19

5 Marie Grace L. Clinkers Crystal Sea 07/10/19

10/11 Atlantic Manzanillo D. Soyabean OC-Services 03/10/19

11/12 Akij Noble D. DAP Bulk-Sh. 06/10/19

13/14 Josco Hangzhou D. Dap Bulk-Sh. 25/09/19

14/15 Sam Hawk L. Clinkers OC-Services 07/10/19

16/17 Clipper Endeavour D. Dap BUlk-Sh. 28/09/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 08/10/19

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant.....

ALONG SIDE(West Wharves):

24/25 Diavolezza D. Cannola East Wind 07/10/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 YM Excellenve D. L. Cnt. Inshipping 08/10/19

28/29 Wan Hai-611 D. L. Cnt. Riazeda 08/10/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

CSCL Asia COSCO 10/10/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 10/10/19 Not Sched 950 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 12/10/19 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Cape Male COSCO 13/10/19 Not Sched 600 Cnt.

600 Cnt.

KOta Cabar P-Delta 14/10/19 Not Sched 1800 Cnt. 1800 Cnt.

Cosco Indonesia Cosco 17/10/19 Not Sched 2000 Cnt. 2000 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 17/10/19 Not Sched 1500 Cnt. 1500 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 21/10/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Nabil P-Delta 28/10/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Bao Flourish Sea Hawks 09/10/19 Not Sched 14,840 G.C Nil

Navig8 Sol GAC 12/10/19 Not Sched 2,262 G.C Nil

Da Zhi Cosco 15/10/19 Not Sched 2,765 G.C Nil

FERTILIZER:

Serene Sky Bulk-Sh. 09/10/19 Not Sched 55,000 Dap Nil

Victoria Bulk-Sh. 09/10/19 Not Sched 55,000 Dap Nil

CLINKER:

Grace Argonaftis 11/10/19 Not Sched Nil 34,250

Asl Mercury OC-Services 12/10/19 Not Sched Nil 55,000

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

GDF Suez North sea Fertilizer Bulk-Sh. -- 03/10/19 01:45 -

Ras Ghumays-I Fertilizer Bulk-Sh. -- 07/10/19 04:33 -

Thor Independence Fertilizer Bulk-Sh. -- 07/10/19 11:12 -

Alentejo Fertilizer Bulk-Sh. -- 07/10/19 15:40 1

Justice Victoria Oil Tanker PNSC -- 26/09/19 09:35 2

Sea Ambition Oil Tanker Al Hamd 2 07/10/19 22:00 -

Lahore Oil Tanker PNSC -- 07/10/19 23:48 -

Nilufer Sultan Oil Tanker East Wind -- 08/10/19 16:10 3

LEGEND:

1 Shifted from B.No.5 O/A

2 Shifted from B.No.Op-2 O/A.

3 Shifted from B.No.1 to FM-2.