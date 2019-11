The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant....

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Liana D. Mogas East Wind 04/11/19

2/3 Venture Pearl D. Dap Bulk-Sh. 28/10/19

5 Interlink Verity D. Dap Bulk-Sh. 31/10/19

10/11 Luzon L. Clinkers OC-Services 04/11/19

13/14 Olympus D.Pet. Coke Wilhelmsen 02/11/19

16/17 African Macaw D. Dap Bulk-Sh. 01/11/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazeda 04/11/19

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Berlin Express D. L. Cnt. Hapag Llyd 04/11/19

SAPT-4 KMTC Dubai D. L. Cnt. U.M.A 05/11/19

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant.....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Ym Bamboo D. L. Cnt. Inshipping 05/11/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Xin Mei Zhou Cosco 07/11/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Decent Green Pak 09/11/19 Not Sched 800 Cnt.

900 Cnt.

Cape Male Cosco 11/11/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 11/11/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 18/11/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Cabar P-Delta 25/11/19 Not Sched 1500 Cnt. 1500 Cnt.

Kota Kamil P-Delta 25/11/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Altonia Golden 05/11/19 Not Sched Nil 500 Units

Wehr Schulau Golden 06/11/19 Not Sched 111 Cnt. Nil

FERTILIZER:

Al Yasat II WMA Shipcare 10/11/19 Not Sched 55,000 Dap Nil

CLINKER:

Grace Argonaftis 06/11/19 Not Sched Nil 34,050

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Szczecin Trader Container Ships Golden -- 04/11/19 09:37 1

Greenwich Bridge Container Ships OC-Network-- 05/11/19 05:00 -

Star Moncia Fertilizer Bulk-Sh. -- 03/11/19 13:55 2

Hafnia Guangzhou Oil Tanker GAC -- 03/11/19 08:00 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No. 14/15 O/A.

2 Shifted from B.No. 14/15 O/A.