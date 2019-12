The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Monday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Dec, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Monday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-II Karachi D. Crude Oil PNSC 07/12/19

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Hankuk Chem D. Chemical East Wind 08/12/19

4 BBC Diamond L. Gen. Cargo Project-Sh 04/12/19

5 Minoan Grace L. Clinkers OC-Services 07/12/19

10/11 Ipsea Colossus D. Dap WMA Shipcare 04/12/19

14/15 Ap Salano L. Clinkers Crystal Sea 05/12/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant.....

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant.......

ALONG SIDE(West Wharves):

20/21 African Halcyon D. Meal Sea Trade-Sh. 04/12/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Dolphin II D. L. Cnt. Ocean Sea 07/12/19

28/29 Cape Male D. L. Cnt. COSCO 08/12/19

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Japan COSCO 09/12/19 Not Sched 1000 Cnt.

1000 Cnt.

Folegandros COSCO 10/12/19 Not Sched 2000 Cnt. 2000 Cnt.

Cosco Hong Kong COSCO 11/12/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 16/12/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Nilam P-Delta 30/12/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Altonia Golden 09/12/19 Not Sched 533 Units 306 units

GENERAL CARGO:

Panthera J Aaras-SH. 10/12/19 Not Sched Nil 1,466 P.Cargo

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Kota Karim Container (Gearless) P-Delta -- 08/12/19 00:10 -

Jay Fertilizer Bulk-Sh -- 01/12/19 06:55 1

Orient Pluto General Cargo Noble-Sh. -- 09/12/19 02:20 -

Gulf Crystal Oil Tanker GAC -- 29/11/19 11:36 -

Ginga Tiger Oil Tanker GAC -- 04/12/19 11:05 -

Vinalines Glory Oil Tanker PNSC -- 08/12/19 23:30 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No 16/17 O/A.