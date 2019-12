The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Dec, 2019 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Berth Vacant....

ALONG SIDE (East Wharves):

1/2 Vinalines Glory L. Naptha Alpine 16/12/19

13/14 Porthos D. Gen.Cargo Sea Hawks 16/12/19

16/17 Ubena D. L. Cnt. Golden 14/12/19

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Greenwhich Bridge D. L. cnt. OC-Network 18/12/19

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant....

ALONG SIDE(West Wharves):

24 Da De D. Gen.Cargo COSCO 17/12/19

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant....

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Belgium COSCO 18/12/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Mol Generosity OC-Network 19/12/19 Not Sched 1400 Cnt. 1000 Cnt.

Xin Mei Zhou COSCO 19/12/19 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Ever Decent Green Pak 21/12/19 Not Sched 600 Cnt.

300 Cnt.

Cape Male COSCO 22/12/19 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 23/12/19 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

GENERAL CARGO:

Celebration Project-Sh.18/12/19 Not Sched Nil 1,127 G.C

Zea Singapore Delta 26/12/19 Not Sched 794 G.C 751 G.C

VEHICLE:

Oregon Highway Maritime 26/12/19 Not Sched 145 Units Nil

CLINKER:

Glovis Melody Crystal Sea 19/12/19 Not Sched Nil 55,500 Clinkers

OIL TANKER:

Sea challenger Alpine 18/12/19 Not Sched 12,000 Jet A-1 Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Szczecin Trader Container Ships Golden 16/17 14/12/19 03:12 -

Sti Express Oil Tanker GAC -- 12/12/19 00:45 -

Talara Oil Tanker GAC -- 17/12/19 02:06 -

Shalamr Oil Tanker PNSC -- 17/12/19 07:40 -

Lahore Oil Tanker PNSC Op-II 17/12/19 18:36 -