The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jan, 2020 ) :The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Friday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Op-II Gulf Petroleum 4 D. Jet Oil Alpine 31/01/20

ALONG SIDE (East Wharves):

11/12 V Sanderling L. Clinkers Crystal Sea 29/01/20

13/14 Tomini Ability L. Clinkers Crystal Sea 26/01/20

16/17 Altonia D. L. Cnt. Golden 29/01/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

6/7 Mol Globe D. L. Cnt. OC-Network 30/01/20

8/9 Kota Kaya D. L. Cnt. P-Delta 30/01/20

ALONG SIDE(South Wharf):

Berth Vacant.....

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

26/27 Ym Bamboo D. L. Cnt. Inshipping 30/01/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Ever Decent Green Pak 01/02/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

GSL Manet COSCO 02/02/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Ever Ursula Green Pak 03/02/20 Not Sched 1000 Cnt. 900 Cnt.

Smile Lady Universal 03/02/20 Not Sched 200 Cnt. 200 Cnt.

Cscl Africa Cosco 06/02/20 Not Sched 1000 Cnt.1000 Cnt.

GENERAL CARGO:

Zea Shanghai P-Delta 31/01/20 Not Sched 456 G.C Nil

Liberty Peace Al Hamd 01/02/20 Not Sched Nil 01 Cnt.

Ksl Huayang Aaras-Sh. 02/02/20 Not Sched 39,700 Steel Nil

Ru Yi Song Cosco 04/02/20 Not Sched 627 G.c Nil

CLINKER:

Matumba Crystal Sea 30/02/20 Not Sched Nil 54,500 Clinkers

Grace Ever Green 06/02/20 Not Sched Nil 34,400 Clinkers

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Xin Mei Zhou Container Ships COSCO -- 29/01/20 14:48 -

Greenwich Bridge Container Ships OC-Network -- 31/01/20 01:10 -

Clearocean Maria Oil Tanker Apine -- 24/01/20 09:55 1

Peace Worth Oil Tanker East Wind -- 28/01/20 20:35 -

BW Lara Oil Tanker GAC -- 29/01/20 18:25 -

Tectus Oil Tanker Alpine -- 29/01/20 23:24 -

LEGEND:

1 Shifted from B.No.1/2 O/A.