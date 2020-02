The Karachi Port Trust (KPT) shipping intelligence report

The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700 hours on Wednesda

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2020 ) : The Karachi Port Trust (KPT) issued

the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Wednesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

Op-II Silver Millie D. Mogas GAC 10/02/20

ALONG SIDE (East Wharves):

1 Chemroad Sky D. Base Oil Wilhelmsen 11/02/20

2 Sea King D. Jet Oil East Wind 09/02/20

10/11 Ergenia K L. Gen.Cargo OC-Services 11/02/20

13/14 Bulk Pride l. Clinkers OC-Services 10/02/20

ALONG SIDE(P.I.C.T):

8/9 Botany Bay D. L. Cnt. Riazed 10/02/20

ALONG SIDE(South Wharf):

SAPT-3 Hyundai New York D. L. Cnt. United Arab 11/02/20

ALONG SIDE(West Wharves):

Berth Vacant....

ALONG SIDE (K.I.C.T):

28/29 Wan Hai-611 D. L. Cnt. RIAZEDA 11/02/20

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS):

Cosco Belgium Cosco 12/02/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

CSCL Asia Cosco 13/02/20 Not Sched 1000 Cnt.1000 Cnt.

Thorsky Universarl 13/02/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

GSL Manet COSCO 16/02/20 Not Sched 600 Cnt. 600 Cnt.

Ever Deluxe Green Pak 17/02/20 Not Sched 800 Cnt. 900 Cnt.

Kota Gunawan P-Delta 17/02/20 Not Sched 300 Cnt.

300 Cnt.

Kota Kaya P-Delta 24/02/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

Kota Karim P-Delta 02/03/20 Not Sched 300 Cnt. 300 Cnt.

CONTAINER (GEARED):

Szczecin Trader Golden 14/02/20 Not Sched 439 Cnt. 223 Cnt.

GENERAL CARGO:

Liberty Peace Al Hamd 12/02/20 Not Sched Nil 01 Cnt.

Ping An Song COSCO 14/02/20 Not Sched Nil 48 G.C

CLINKER:

Da Cai Yun Crystal Sea 12/02/20 Not Sched Nil 11,500

Mandarin River Crystal Sea 12/02/20 Not Sched Nil 55,500

Bao Grand Crystal Sea 15/02/20 Not Sched Nil 56,500 Clinkers

OIL TANKER:

Ginga Saker GAC 15/02/20 Not Sched 4,172 Chemical Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival date Arrival

Time Remarks

Lahore Oil Tanker PNSC -- 02/02/20 21:00 -

Quetta Oil Tanker PNSC -- 05/02/20 10:36 -

Al Salam-II Oil Tanker Welhelmsen -- 07/02/20 16:00 -

Fairchem Copper Oil Tanker Alpine -- 09/02/20 03:50 -

Sunrise Oil Tanker GAC -- 09/02/20 15:42 -

Oriental Sakura Oil Tanker East Wind -- 10/02/20 05:06 -

Gulf Petroleum 4 Oil Tanker Alpine -- 10/02/20 18:48 -